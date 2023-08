A vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo (27), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, teve nome e sobrenome: Luis Suárez. O uruguaio deu um show à parte com um gol e uma assistência espetacular para ajudar o Tricolor a subir para o 3º lugar da competição, com 36 pontos. Pepê e Carballo marcaram os outros gols. Com a derrota, a Raposa estaciona em 12º, com 25 pontos. Veja os melhores momentos no player acima!