imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitudes do presidente do Cruzeiro no prêmio do Brasileirão viralizam

Raposa teve quatro jogadores na seleção do prêmio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
11:56
CBF premiou os melhores do Brasileirão 2025 (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraCBF premiou os melhores do Brasileirão 2025 (Foto: Staff Images/CBF)
Pedrinho, dono do Cruzeiro, roubou a cena com seu bom humor e brincadeiras durante a cerimônia do "Prêmio Brasileirão". A premiação organizada pela CBF reúne treinadores e capitães dos clubes da Série A e alguns jornalistas brasileiros como votantes para reconhecer os melhores jogadores da temporada.

Pedrinho brincou com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre a passagem de Giorgian de Arrascaeta pelo Cruzeiro.

- Agradeço ao (Matheus) Pereira, nosso 10. O Flamengo tem o nosso 10, que nós cedemos para vocês, né, Bap? Então, são os dois camisas 10 lá da Toca - disse Pedrinho ao subir ao palco para receber o prêmio destinado aos jogadores cruzeirenses.

Pedrinho faz balanço da temporada e projeta Cruzeiro para 2026

Em entrevista durante sua participação no Prêmio Brasileirão, Pedro Lourenço destacou que quando chegou ao comando do clube, queria uma evolução contínua, e viu isso em 2025.

– Sempre pensamos nas coisas boas, mas sempre com os pés no chão, com responsabilidade e não iludindo nosso torcedor, vivendo a realidade. Futebol é difícil, não é fácil. Nós atingimos nosso objetivo (no Brasileiro), que era ficar entre os cinco. Hoje, nós estamos vivendo lua de mel com o nosso torcedor – disse o dono da SAF do Cruzeiro.

– É o que falei ano passado, quando comprei o Cruzeiro: a cada ano, a gente dá um passo. Não querer ser o Flamengo, o Palmeiras. Nós estamos no caminho certo. Estamos indo. Tivemos um ano maravilhoso. Espero que ano que vem, a gente dê mais um passo à frente – projetou Pedrinho.

Leonardo Jardim e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Leonardo Jardim e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

