Atitudes do presidente do Cruzeiro no prêmio do Brasileirão viralizam
Raposa teve quatro jogadores na seleção do prêmio
Pedrinho, dono do Cruzeiro, roubou a cena com seu bom humor e brincadeiras durante a cerimônia do "Prêmio Brasileirão". A premiação organizada pela CBF reúne treinadores e capitães dos clubes da Série A e alguns jornalistas brasileiros como votantes para reconhecer os melhores jogadores da temporada.
Pedrinho brincou com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre a passagem de Giorgian de Arrascaeta pelo Cruzeiro.
- Agradeço ao (Matheus) Pereira, nosso 10. O Flamengo tem o nosso 10, que nós cedemos para vocês, né, Bap? Então, são os dois camisas 10 lá da Toca - disse Pedrinho ao subir ao palco para receber o prêmio destinado aos jogadores cruzeirenses.
Pedrinho faz balanço da temporada e projeta Cruzeiro para 2026
Em entrevista durante sua participação no Prêmio Brasileirão, Pedro Lourenço destacou que quando chegou ao comando do clube, queria uma evolução contínua, e viu isso em 2025.
– Sempre pensamos nas coisas boas, mas sempre com os pés no chão, com responsabilidade e não iludindo nosso torcedor, vivendo a realidade. Futebol é difícil, não é fácil. Nós atingimos nosso objetivo (no Brasileiro), que era ficar entre os cinco. Hoje, nós estamos vivendo lua de mel com o nosso torcedor – disse o dono da SAF do Cruzeiro.
– É o que falei ano passado, quando comprei o Cruzeiro: a cada ano, a gente dá um passo. Não querer ser o Flamengo, o Palmeiras. Nós estamos no caminho certo. Estamos indo. Tivemos um ano maravilhoso. Espero que ano que vem, a gente dê mais um passo à frente – projetou Pedrinho.
