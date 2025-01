Fagner completa 800 jogos na carreira em estreia no Cruzeiro

O lateral-direito Fagner, na estreia pelo Cruzeiro, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, quarta-feira (15), em Orlando (EUA), pela FC Series, completou 800 jogos em sua carreira. A primeira partida como profissional foi em 1.o. de novembro de 2006, na vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 4 a 0, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- É uma marca muito importante na minha carreira. Muito feliz de ter acontecido aqui. O professor (Fernando Diniz) me abraçou muito bem, os companheiros, a diretoria. Hoje eu estava muito feliz com o momento, com a oportunidade. É muito gratificante você atingir essa marca na carreira em um clube tão expressivo e tão grande quanto o Cruzeiro – comemorou Fagner.

Lateral Fagner participou do segundo tempo do jogo do Cruzeiro contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Segundo a assessoria de imprensa do jogador, Fagner fez 578 jogos pelo Corinthians, 178 pelo Vasco (de 2009 a 2013), 30 partidas pelo Wolfsburg, da Alemanha (em 2013), dez pela Seleção Brasileira e três pelo PSV, da Holanda (em 2008), antes da estreia pelo Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Dono da SAF do Cruzeiro garante permanência de Matheus Pereira

Fagner comentou também sobre esses primeiros dias de Cruzeiro, depois de tantos anos no Corinthians:

- Me senti muito bem, feliz… é um clube novo, uma vida nova, companheiros novos. É uma equipe de muita qualidade e todo mundo me deixou muito à vontade. Apesar do pouco tempo, estou me sentindo em casa e muito feliz com o que estou vivendo – afirmou o lateral, que participou do segundo tempo do jogo contra o São Paulo.

Fagner espera aprender muito com o técnico Fernando Diniz no Cruzeiro

Fagner destacou a importância do técnico Fernando Diniz na transferência para o Cruzeiro:

- Primeiro, o aprendizado. Ele é um cara vencedor, que tem uma ideia clara de futebol. Quando me ligou, vim de coração aberto, porque sabia que ia aprender muito. Apesar da idade e da vivência no futebol, a gente sempre tem a aprender e ter humildade para aprender. Estou aqui para ajudar e buscar meu melhor momento de novo – disse o jogador de 35 anos.