Ingressos de Atlético-MG x Cruzeiro estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo (25) às 18h na Arena MRV
O Atlético iniciou nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (25), às 18h em jogo da quinta rodada do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os valores dos ingressos partem de R$ 24,90, com valor máximo em todo o setor Inter sendo R$ 30 para o plano GNV Forte e Vingador. A promoção no Inter Norte segue válida, com preços especiais para sócios: a partir de R$ 28, com teto de R$ 29,90, também para o GNV da Massa.
Para o clássico, a principal novidade será a presença da torcida visitante. Os torcedores do Cruzeiro poderão comparecer à Arena, algo que não aconteceu em 2024 e 2025, em razão de um acordo firmado entre os clubes.
Abertura das vendas dos ingressos
21/1 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
21/1 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
21/1 – 17h: Prata
21/1 – 19h: Branco / Clubes
21/1 – 20h: GNV da Massa
22/1 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
22/1 – 9h: Público Geral
22/1 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
22/1 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Cruzeiro
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 83,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 28
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 46,67
Inteira: R$ 93,33
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 40
GNV Branco: R$ 45
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 50
Inteira / GNV da Massa: R$ 100
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Cruzeiro
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 40
GNV Branco: R$ 45
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 50
Inteira / GNV da Massa: R$ 100
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45
GNV Preto: R$ 52,50
GNV Prata: R$ 60
GNV Branco: R$ 67,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75
Inteira / GNV da Massa: R$ 150,00
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45
GNV Preto: R$ 52,50
GNV Prata: R$ 60
GNV Branco: R$ 67,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75
Inteira / GNV da Massa: R$ 150,00
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65
GNV Preto: R$ 75,83
GNV Prata: R$ 86,67
GNV Branco: R$ 97,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 108,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 216,67
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 80
GNV Preto: R$ 93,33
GNV Prata: R$ 106,67
GNV Branco: R$ 120
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 133,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 266,67
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 110
GNV Preto: R$ 128,33
GNV Prata: R$ 146,67
GNV Branco: R$ 165
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 183,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 366,67
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
TORCIDA VISITANTE
Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 22/1 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 93,33 / Meia: R$ 46,67
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
