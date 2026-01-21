Ingressos de Atlético-MG x Cruzeiro estão à venda: veja preços e onde comprar

O Atlético iniciou nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (25), às 18h em jogo da quinta rodada do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os valores dos ingressos partem de R$ 24,90, com valor máximo em todo o setor Inter sendo R$ 30 para o plano GNV Forte e Vingador. A promoção no Inter Norte segue válida, com preços especiais para sócios: a partir de R$ 28, com teto de R$ 29,90, também para o GNV da Massa.

Para o clássico, a principal novidade será a presença da torcida visitante. Os torcedores do Cruzeiro poderão comparecer à Arena, algo que não aconteceu em 2024 e 2025, em razão de um acordo firmado entre os clubes.

Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Abertura das vendas dos ingressos

21/1 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)

21/1 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)

21/1 – 17h: Prata

21/1 – 19h: Branco / Clubes

21/1 – 20h: GNV da Massa

22/1 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)

22/1 – 9h: Público Geral

22/1 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos

22/1 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Cruzeiro

Inter Sul (Portões 11 e 15)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90

GNV Preto: R$ 29,05

GNV Prata: R$ 33,20

GNV Branco: R$ 37,35

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50

Inteira / GNV da Massa: R$ 83,00

Inter Norte (Portão 6)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 28

GNV Preto: R$ 29,90

GNV Prata: R$ 29,90

GNV Branco: R$ 29,90

GNV da Massa: R$ 29,90

GNV Clubes: R$ 29,90

Meia-entrada: R$ 46,67

Inteira: R$ 93,33

Inter Leste (Portões 5 e 12)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30

GNV Preto: R$ 35

GNV Prata: R$ 40

GNV Branco: R$ 45

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 50

Inteira / GNV da Massa: R$ 100

Inter Oeste (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30

GNV Preto: R$ 35

GNV Prata: R$ 40

GNV Branco: R$ 45

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 50

Inteira / GNV da Massa: R$ 100

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45

GNV Preto: R$ 52,50

GNV Prata: R$ 60

GNV Branco: R$ 67,50

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75

Inteira / GNV da Massa: R$ 150,00

Brahma Sul (Portão 13)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45

GNV Preto: R$ 52,50

GNV Prata: R$ 60

GNV Branco: R$ 67,50

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75

Inteira / GNV da Massa: R$ 150,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65

GNV Preto: R$ 75,83

GNV Prata: R$ 86,67

GNV Branco: R$ 97,50

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 108,33

Inteira / GNV da Massa: R$ 216,67

Brahma Leste Premium (Portão 8)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 80

GNV Preto: R$ 93,33

GNV Prata: R$ 106,67

GNV Branco: R$ 120

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 133,33

Inteira / GNV da Massa: R$ 266,67

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 110

GNV Preto: R$ 128,33

GNV Prata: R$ 146,67

GNV Branco: R$ 165

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 183,33

Inteira / GNV da Massa: R$ 366,67

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00

Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00

Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00

TORCIDA VISITANTE

Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br

Início: 22/1 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial

Acesso: Portões 19 e 20

Setor: Visitante

Preço: Inteira: R$ 93,33 / Meia: R$ 46,67

Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.