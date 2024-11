Ex-jogador do Cruzeiro provoca Atlético-MG após derrota na final da Libertadores

O ex-jogador Fabrício provocou o Atlético-MG após o vice-campeonato da Libertadores para o Botafogo, por 3 a 1, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. Com passagem marcante pelo Cruzeiro, o ex-atleta não deixou barato a derrota do antigo rival.

O Atlético-MG foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo na final da Libertadores e não conquistou a América pela segunda vez. Após o apito final, Fabrício provocou o Galo nas redes sociais em post no Instagram. O ex-jogador passou pelo Cruzeiro entre 2008 à 2011, onde conquistou três campeonatos mineiros (2008, 2009 e 2011).

- Que tristeza, viu. Eu estava acreditando. Chupa frangaiada - alfinetou o Fabrício, ex-jogador do Cruzeiro.