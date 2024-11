Cruzeiro provoca Atlético-MG após vice na Libertadores para o Botafogo

Nas redes sociais, o Cruzeiro provocou o Atlético-MG após o vice-campeonato do rival na Libertadores, para o Botafogo, por 3 a 1, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. O perfil oficial da Raposa no "X" postou emojis de fogo e parabenizou a conquista do Glorioso.

O Atlético-MG foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo na final da Libertadores e não conquistou a América pela segunda vez. Sem o título, o Galo não conseguiu igualar o número de conquistas do Cruzeiro da maior competição da América. Com isso, O perfil oficial da Raposa no "X" não perdoou e provocou o rival.

Em Minas Gerais, o Cruzeiro segue sendo o maior campeão da Libertadores, com duas conquistas (1976 e 1997), e, com o vice, o Atlético-MG continua com apenas um título, em 2013. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo se une aos outros três rivais como campeões da América, sendo o Flamengo com três (1981, 2019 e 2022), Vasco (1998) e Fluminense (2023).