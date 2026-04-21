Adversário do Cruzeiro, Goiás tem promessa que está na mira do futebol inglês

O Cruzeiro enfrentará o Goiás na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No lado Esmeraldino, os goianos contam com uma promessa de 18 anos que já chama atenção do futebol inglês.

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Lucas Rodrigues, ou Luquinhas, o 'volante moderno', como muitos descrevem, abriu o jogo no último domingo sobre as sondagens que tem recebido, mas ressaltou que seu foco está no clube.

– Sim, estou sabendo (do interesse), mas não estou preocupado com isso agora. Eu jogo pelo Goiás e minha cabeça está 100% voltada para o Goiás, ainda tem o restante da temporada e vamos subir para a Série A, se Deus quiser. Então, estou focado aqui – explicou.

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Lucas Rodrigues (Foto: Rosiron Rodrigues/Goias)

Luquinhas chegou a ser sondado pelo Cruzeiro

Ainda muito jovem, Lucas Rodrigues iniciou sua trajetória no futsal, mas rapidamente, aos 11 anos, passou para o futebol de campo. Um ano depois, ele chegou a ser monitorado pelo Cruzeiro. Entretanto, como as observações eram feitas de dois em dois meses, as partes decidiram não dar sequência.

Posteriormente, aos 14 anos, Luquinhas fez uma peneira em uma das equipes de categorias de base do Goiás no interior do estado, sendo aprovado. Rapidamente, ele foi testado na principal equipe da base esmeraldina e foi aprovado para o Sub-14.

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Em 2025, Lucas Rodrigues subiu para o profissional e estreou contra o União Rondonópolis, pela Copa Verde. Nesta temporada, com Daniel Paulista, ele se tornou peça fundamental no time do Goiás.

– O Mancini chegou a dar chances para ele em alguns jogos em 2025, em duas partidas. Mas em 2026 o Daniel Paulista lançou ele definitivamente. Ele estava arrebentando no início da temporada, destaque do time. Mas ele teve uma contusão no pé contra o Gama, na segunda fase da Copa do Brasil, em fevereiro, teve um edema ósseo no pé. Então ele ficou quase três meses parado, voltou no fim de semana contra o Cuiabá, entrando no segundo tempo – comentou André Rodrigues, setorista do Goiás no Feras do Esporte, da Bandnews FM, em conversa com o Lance!.

– Foi eleito revelação do Campeonato Goiano. Ele foi uma surpresa no primeiro jogo do Goiás, não tinha time, elenco, e o Daniel Paulista correu o risco. Foi muito bem contra o Goiatuba. No início ele jogava como primeiro volante, mas aquele volante moderno – ressalta Ana Lívia Dias, do Futebol 62.

Como joga a joia do Goiás?

Quem acompanha de perto o trabalho de Lucas Rodrigues destaca que ele é um 'volante moderno', com muita qualidade na defesa e no ataque.

– Saída de bola boa, busca a bola nos zagueiros e avança no ataque Ele pisa muito na área, é uma opção quando a bola sobra, dá qualidade na saída de bola e chega bem ao ataque, sendo uma opção para o Daniel Paulista – analisa Ana Lívia.

– Ele é um volante moderno, que chega no ataque. Chuta bem de fora da área, muito técnico, habilidoso. Não é um volante 'brucutu'. Chega no ataque, pisa na área. Faz tanto primeiro, segundo e terceiro homem no meio de campo. Encheu os olhos de todos – ressalta André Rodrigues.

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O destaque de Luquinhas no Goiás é tão grande, que ele já chama atenção do futebol europeu. O Esmeraldino já se blindou com uma multa de R$ 160 milhões para o mercado exterior, mas, mesmo assim, o futebol inglês já monitora o atleta.

- Eles (clube) não falaram, mas minha lesão foi uma lesão grave. Tive uma ruptura de ligamento (no tornozelo) e quase rompi outro. Se eu rompesse outro ligamento, teria que fazer cirurgia, então fizemos um tratamento mais conservador. Eu estava bem, tinha voltado a treinar, e no final de um treino a bola bateu na ponta do meu pé e eu senti mais um pouco, mas acabei me recuperando e agora estou 100%. Vamos focar no Cruzeiro – disse Lucas Rodrigues após voltar a jogar no último domingo.

Cruzeiro x Goiás

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