Mesmo à distância, Leonardo Jardim acompanha trabalho no Cruzeiro

Antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro na terça-feira (4), o técnico Leonardo Jardim vinha mantendo contato com o interino Wesley Carvalho, que dirige a equipe desde a demissão de Fernando Diniz no dia 27 de janeiro. O próprio auxiliar técnico permanente do clube revelou como estão sendo essas conversas com o novo treinador da Raposa.

continua após a publicidade

- Tenho conversado com ele já há umas duas semanas. Temos muitas coisas em comum, de como entender o futebol, de transições, velocidade, de ter jogadores talentosos, mas ter um equilíbrio com jogadores que têm força e velocidade. É só pegar o modelo de jogo dele no Monaco – afirmou Wesley Carvalho, após o empate por 1 a 1 com o América, quarta-feira (5), no Independência.

➡️Cruzeiro e América fazem bom jogo e ficam no empate por 1 a 1

Leonardo Jardim deve chegar a Belo Horizonte no sábado (8), assistir ao clássico contra o Atlético-MG no domingo (9), às 16h, no Mineirão, e começar a treinar a equipe na Toca da Raposa na segunda-feira (10). A estreia será quarta-feira (12), contra o Democrata-GV, na última rodada da primeira fase do Mineiro, em local ainda indefinido.

continua após a publicidade

Pelas primeiras impressões que teve do técnico português, Wesley Carvalho é só elogios:

- É uma pessoa magnífica pelo status que já chegou no futebol. Ele está me recebendo muito bem, me tratando muito bem, sendo aberto. Tenho a confiança dele, com a diretoria também, com as palavras dele. Então, estou muito feliz também pela chegada dele e espero aprender bastante com ele e que ele possa acrescentar também na minha experiência como treinador.

Wesley Carvalho espera aprender muito com técnico português Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Wesley Carvalho compartilha com Leonardo Jardim suas decisões

Wesley Carvalho contou também que Leonardo Jardim tem acompanhado bem o que está sendo feito por ele nesses últimos dias:

- A gente tem trocado algumas ideias. Ele me deixou bastante à vontade para tomar decisões, trocar, botar a estrutura que eu achasse melhor. Todas as coisas que estamos fazendo aqui, tenho enviado a ele, discutido com ele bastante. Muitas coisas são parecidas. Tem gostado do que está vendo e tem um horizonte grande. Ele vê que tem possibilidade de crescimento - disse o técnico interino do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Na vitória sobre o Uberlândia por 3 a 1, domingo (2), Wesley Carvalho poupou alguns titulares, e Leonardo Jardim aproveitou para conhecer jogadores considerados reservas:

- Tivemos um jogo passado em que jogadores que não tinham jogado ainda atuaram para ele conhecer. Isso é importante para o elenco todo ter oportunidades com o novo treinador. Vamos tentar entregar um Cruzeiro já classificado (para a semifinal do Mineiro), dar continuidade no trabalho e ajudar ele o máximo possível para ele se sentir em casa e fazermos assim um grande ano aqui em 2025, com grandes conquistas, que é o sonho do torcedor e da diretoria – afirmou Wesley Carvalho.