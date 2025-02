Cruzeiro e América fazem bom jogo e ficam no empate por 1 a 1

O Cruzeiro e América empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (5), no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, num jogo muito disputado. O Coelho saiu na frente com Fabinho, no início da partida, e a Raposa empatou com Bolasie, no fim do segundo tempo.

Se tivesse vencido, o Cruzeiro teria se classificado antecipadamente para a semifinal. Agora, o time lidera o Grupo C, com 11 pontos. O América divide a liderança do Grupo B, com o Athletic, com 12 pontos. O Coelho manteve a invencibilidade de 455 dias no Independência e de cinco anos no confronto com o time celeste pelo Estadual.

O América abriu o placar logo aos 2 minutos. Elizari roubou a bola de Lucas Romero e passou para Fabinho, que chutou forte no ângulo de Cássio. No primeiro tempo, o Cruzeiro esteve mais presente no campo ofensivo, mas desperdiçou muitas chances, com Matheus Pereira, Kaiki, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabigol e Dudu. O Coelho quase ampliou com Figueiredo, aos 23 minutos.

A pressão cruzeirense aumentou nos minutos finais, mas a primeira etapa terminou mesmo com a vitória do Coelho, graças também ao goleiro Matheus Mendes. A melhor defesa saiu nos acréscimos, num chute de fora da área de Gabigol.

Meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, não conseguiu superar a defesa americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A pressão do Cruzeiro continuou no segundo tempo, e a defesa americana resistia a todo tipo de tentativa do adversário: pelo alto, por baixo, pela direita, pela esquerda, com penetração, chute de longe... E depois de muito defender, o Coelho quase marcou aos 20 minutos, com Renato Marques e Fabinho no mesmo lance. Sete minutos depois, Cássio salvou outra finalização de Renato Marques.

Depois de muito tentar, o Cruzeiro chegou ao empate aos 42 minutos: William cruzou da direita e Bolasie completou de cabeça, sem chances para Matheus Mendes.

Clássico Cruzeiro x Atlético-MG é o destaque da próxima rodada do Mineiro

O destaque da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro é o clássico Cruzeiro x Atlético-MG, domingo (9), às 16h, no Mineirão. O América joga no sábado (8), contra o Tombense, em Tombos, às 16h30.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 1 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO - 6a. RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 - 22h

📍 Local: Arena Independência - Belo Horizonte

🥅 Gols: Fabinho (2'/1°T) e Bolasie (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Miquéias, Cauan Barros, Jori (América), Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Christian e Jonathan Jesus (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 295.260,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 6.004

⚽ ESCALAÇÕES

AMÉRICA (Técnico: William Batista)

Matheus Mendes, Júlio César (Rafa Barcelos) , Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias (Yago Santos), Cauan Barros (Kauã Diniz) e Elizari (Felipe Amaral); Fabinho, Renato Marques (Adyson) e Figueiredo.

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki (Marlon); Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Lautaro Diaz) , Eduardo (Marquinhos) e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu (Bolasie).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Samuel Henrique Soares Silva

4️⃣ Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira