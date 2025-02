Cruzeiro: técnico destaca inteligência da equipe contra o América

O técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho, assim como na vitória sobre o Uberlândia por 3 a 1, de virada, domingo (2), destacou a capacidade da equipe de não se abalar com o gol sofrido logo aos 2 minutos do clássico contra o América, nesta quarta-feira (5), no Independência – a Raposa buscou o empate durante todo o jogo e conseguiu já aos 42 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e América fazem bom jogo e ficam no empate por 1 a 1

- Um jogo difícil e, mais uma vez, sofremos o gol e tivemos a frieza e a inteligência de continuar com nossa proposta de jogo, ofensiva. Conseguimos criar boas situações de finalização, 24 ao todo. Estou feliz por a equipe ter respondido da forma que respondeu. Precisávamos correr risco e fomos premiados com o empate no final. Tenho de parabenizar os atletas por ter martelado até concretizar no final – analisou o treinador.

Wesley Carvalho reconheceu que o Cruzeiro insistiu muito nos escanteios, com pouco aproveitamento. Para ele, uma situação normal em início de temporada:

continua após a publicidade

- Nada que não se resolva com trabalho. Vai ter erros no início mesmo. Inserimos algumas bolas paradas, mas não têm como repetir muito nos treinos. Teríamos de ter folga de 48 hora para fazer treino de bolas paradas. Quando tivermos um pouco mais de tempo, com a parada da data Fifa, vai melhorar. Bola parada é treinamento e repetição – afirmou.

Wesley Carvalho agradeceu apoio da torcida do Cruzeiro no Independência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico promete mesma disposição diante do Atlético-MG

Wesley Carvalho vai comandar o Cruzeiro mais uma vez no clássico contra o Atlético-MG, domingo (9), às 16h, com a presença do novo treinador, Leonardo Jardim no Mineirão. O técnico interino promete uma equipe com a mesma disposição mostrada diante do América:

continua após a publicidade

- Vocês verão basicamente o que viram hoje: muita entrega e disposição. Clássico é completamente diferente. Tem de tentar ter controle emocional e inteligência, tentar fazer um grande jogo, no nosso estádio e diante da nossa torcida. Melhorar ou mesmo manter o nível de hoje e esperar que a bola possa entrar mais fácil – disse o treinador, após o empate com o América, nesta quarta-feira (5).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O técnico aproveitou para enaltecer a participação da torcida do Cruzeiro no clássico no Independência:

- Foram fantásticos. Sofremos o gol no início e não deixaram de apoiar os atletas. O prêmio que terão quando fizerem isso é ter essa entrega de corpo e alma como fizeram hoje.