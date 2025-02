Leonardo Jardim é o sétimo técnico estrangeiro na história do Cruzeiro

Leonardo Jardim, anunciado oficialmente pelo Cruzeiro nesta terça-feira (4), é o sétimo técnico estrangeiro na história do clube – o terceiro português. A Raposa não tem tradição de contratar profissionais do exterior – a prática passou a ser mais comum depois que o clube se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2022.

O primeiro técnico estrangeiro do Cruzeiro foi o uruguaio Ricardo Diez, que comandou o time por 12 jogos em 1953. O treinador, no entanto, já estava radicado em Belo Horizonte e havia trabalhado, no futebol mineiro, no Atlético-MG, América e Siderúrgica.

O argentino Filpo Nuñez, que faria sucesso no Palmeiras nos anos 1960 e 1970, comandou o Cruzeiro ainda em 1955 por 15 partidas. Depois, voltou em 1970 para um curto período de 50 dias, durante o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. No total, foram 30 jogos dirigindo a Raposa.

O primeiro português que trabalhou no Cruzeiro foi Paulo Bento, que também teve passagem rápida: 17 partidas, em 2016, com seis vitórias, três empates e oito derrotas. Paulo Bento comandou a Seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022, no Catar: foi o primeiro técnico a ser expulso em Mundiais e perdeu para o Brasil por 4 a 1, nas oitavas de final.

SAF do Cruzeiro intensificou contratação de técnicos estrangeiros

Com a mudança para a SAF, o Cruzeiro passou a apostar em nomes estrangeiros para dirigir a equipe. O primeiro foi o uruguaio Paulo Pezzolano, que levou o clube a conquistar a Série B do Brasileiro em 2022. Ele ficou até o Campeonato Mineiro do ano seguinte, totalizando 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas.

Pezzolano foi substituído pelo português Pepa (Pedro Miguel Marques da Costa Filipe), que dirigiu a equipe em 26 jogos em 2023, com oito vitórias, oito empates e 10 derrotas. Atualmente, Pepa dirige o Sport de Recife.

Nicolás Larcamón comandou o Cruzeiro no início da temporada passada. (Foto: Reprodução)

O sexto técnico estrangeiro a trabalhar no Cruzeiro foi o argentino Nicolás Larcamón, que iniciou a temporada passada. Com a perda do título do Campeonato Mineiro, ele foi demitido, após 14 jogos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Leonardo Jardim, nascido na Venezuela e com dupla cidadania, é aguardado em Belo Horizonte no sábado (8) para assistir ao clássico contra o Atlético-MG domingo (9), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Se for regularizado na CBF, o treinador estreia no dia 12, contra o Democrata-GV, na última rodada da primeira fase.