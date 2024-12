Mercado da Bola: veja como estão as negociações do Cruzeiro

A promessa do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, de investir alto para a temporada 2025 está sendo cumprida aos poucos. Depois de o clube ter confirmado os dois primeiros reforços, a expectativa da torcida celeste é pela chegada dos atacantes Gabigol, ex-Flamengo, e Dudu, ex-Palmeiras. Ambos devem ser anunciados somente em 2 de janeiro, data de aniversário de 104 anos do clube.

continua após a publicidade

Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Nesta terça-feira (17), o Cruzeiro confirmou os dois primeiros reforços para 2025: o volante Christian, que disputou o Brasileiro pelo Athletico-PR, e o meia Rodriguinho, que estava no América. Ambos acertaram contrato por três temporadas.

Volante Christian disse que espera ter trajetória vitoriosa no Cruzeiro (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Em vídeo postado pelo Cruzeiro no Youtube, Christian falou do acerto com a Raposa:

- As conversas com o Cruzeiro já vinham há alguns anos e fiquei feliz por conseguir concretizar agora. Espero que possamos ser muito felizes por bons anos. Estou muito feliz por me apresentar no maior clube do Brasil. Espero que juntos possamos ter uma trajetória muito vitoriosa – declarou.

continua após a publicidade

Cruzeiro confirma os dois primeiros reforços para a temporada 2025

Dois jogadores que estão próximos de acerto com o Cruzeiro para 2025 são o atacante congolês Yannick Bolasie, de 35 anos, que disputou o Brasileiro pelo Criciúma. O contrato com o clube catarinense vence no fim do mês, e o jogador anunciou que pretendia continuar no futebol brasileiro. O acerto com o Cruzeiro será por uma temporada.

Outro nome próximo da Toca da Raposa é o do meia Eduardo, de 35 anos, campeão da Copa Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo. O contrato do jogador com o clube carioca se encerra no fim do mês, e o acordo com a Raposa, por uma temporada, está bem adiantado.

continua após a publicidade

Seis já saíram, dois devem renovar e um dificilmente fica

Seis jogadores já deixaram o Cruzeiro neste fim de temporada: os atacantes Barreal e Rafa Silva, o meia Mateus Vital, o volante Ramiro, o lateral Wesley Gasolina e o goleiro Gabriel Grando, que nem chegou a estrear. A diretoria ainda busca renovar com o zagueiro Villalba e o volante Lucas Silva. O atacante Gabriel Verón dificilmente continuará na Toca da Raposa, já que o valor pedido pelo Porto, de Portugal, cerca de R$ 60 milhões, é considerado alto pela SAF do Cruzeiro.