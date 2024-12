Cruzeiro: atacante se despede da torcida e agradece apoio

O atacante Barreal usou as redes sociais, nesta terça-feira (17) para se despedir da torcida do Cruzeiro e agradecer o apoio que teve nos 10 meses em que defendeu o clube celeste. O argentino veio por empréstimo do FC Cincinnati, dos Estados Unidos, mas a diretoria do Cruzeiro decidiu por não exercer a opção de compra do jogador.

Barreal se despediu da torcida do Cruzeiro pelo Instagram

No vídeo publicado no Instagram, Barreal reviveu alguns momentos da passagem pelo Cruzeiro em 2024 e também escreveu uma mensagem de despedida:

-Serei sempre grato a este grande clube! Nas pessoas que possibilitaram que eu vestisse aquela camisa e confiaram em mim, nos meus companheiros, nas pessoas que trabalham dentro do clube que me trataram da melhor maneira com muito respeito, e nos torcedores que me apoiaram desde o primeiro dia e eles continuam me mandando mensagens, muito obrigado! Desejo o melhor sempre – postou Barreal.

O argentino chegou ao Cruzeiro em março, com contrato de empréstimo até 31 de dezembro deste ano. Pelo acordo firmado com o Cincinnati, a Raposa poderia exercer a opção de compra dos direitos econômicos do atacante pelo valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões). Mas a SAF do Cruzeiro optou por não adquirir o jogador e anunciou sua saída logo após o Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro confirma os dois primeiros reforços para 2025

Junto com Barreal, deixaram a Toca da Raposa o atacante Rafa Silva, o volante Ramiro, o lateral Wesley Gasolina e o goleiro Gabriel Grando. Outro jogador que está de saída é o meia Mateus Vital, negociado com o Necaxa do México.

Barreal pelo Cruzeiro: 42 jogos, dois gols e contusões

Durante a passagem pelo Cruzeiro, Barreal sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo, que prejudicou sua sequência como titular da equipe. No fim da temporada, o argentino ficou de fora por causa de uma pubalgia. Ao todo, foram 42 jogos, dois gols (curiosamente, ambos em vitórias por 3 a 0: contra o Corinthians, no Mineirão, e Botafogo, no Engenhão) e quatro assistências.