Mercado da Bola: Cruzeiro confirma os dois primeiros reforços

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (17) os dois primeiros reforços para a temporada 2025: o volante Christian, ex-Athletico-PR, e o meia Rodriguinho, ex-América. Os dois jogadores assinaram contrato por três anos, até o fim de 2027.

Natural de Jundiaí (SP), Christian começou a carreira na base do Athletico-PR e subiu para o profissional em 2019. O volante disputou 215 partidas, marcou 27 gols e deu oito assistências. Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2021 e dos paranaenses de 2019, 2020, 2023 e 2024. Neste ano, Christian ficou sem jogar durante um mês e meio, por causa de contusão na coxa esquerda, e atuou em 53 partidas, com seis gols e quatro assistências.

Meia Rodriguinho volta ao Cruzeiro

O meia Rodriguinho, de 21 anos, está de volta ao Cruzeiro, onde começou nas categorias de base. Ele deixou a Raposa quando estava no Sub-17 e se transferiu para o América. O contrato com o Coelho venceu neste fim de temporada e ele optou por não renovar, apesar da insistência da diretoria americana.

Natural de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Rodriguinho disputou 65 jogos com a camisa do América, com sete gols e sete assistências. Neste ano, o meia canhoto sofreu entorse no joelho direito com ruptura do ligamento colateral medial, mas não passou por cirurgia e teve mais oportunidade de jogar depois da chegada do técnico Lisca. Foram 12 jogos em sequência como titular na reta final da Série B do Brasileiro. Ao todo, em 2024, foram 25 partidas, com quatro gols e quatro assistências.

O Cruzeiro também está próximo de anunciar a chegada do meia Eduardo, ex-Botafogo, e do atacante Bolasie, ex-Criciúma. O anúncio da chegada dos atacantes Gabigol, ex-Flamengo, e Dudu, ex-Palmeiras, deve ser feito apenas em 2 de janeiro, data de aniversário de 104 anos da Raposa.