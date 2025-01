Mercado da Bola: novo reforço do Cruzeiro está em Belo Horizonte

O atacante Marquinhos chegou a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (3) para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O mais novo reforço da Raposa para a temporada vem por empréstimo do Arsenal, da Inglaterra, com os direitos econômicos fixados. Em entrevista ao canal “SamucaTV”, Marquinhos, de 21 ano, falou da sua vinda para o Cruzeiro:

- Estou muito feliz pela oportunidade de estar nesse clube gigante. Agora é acertar tudo para fazer um grande ano. Sou um jogador muito comprometido, aguerrido e vou honrar as cores do Cruzeiro, de corpo e alma – afirmou Marquinhos.

Revelado pelo São Paulo, Marquinhos jogou pelo Fluminense no ano passado e foi indicação do técnico Fernando Diniz:

- Trabalhei com ele no ano passado, já nos conhecemos e estou feliz de ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente – disse o atacante.

Marquinhos foi uma das principais armas ofensivas do Fluminense em 2024 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Marquinhos fez 29 jogos com a camisa do Fluminense na temporada passada, sendo boa parte sob comando de Fernando Diniz. Canhoto, o jogador chegou a atuar como ala pela direita. Ele marcou dois gols e fez duas assistências com a camisa tricolor.

Novo reforço do Cruzeiro foi revelado pelo São Paulo

Marquinhos foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022, por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época) ao São Paulo. Ele disputou seis jogos pelo time principal do clube inglês, marcou um gol e deu uma assistência. Também atuou em cinco partidas pela equipe sub-21. Na mesma temporada 2022/23, o atacante foi emprestado ao Norwich, pelo qual jogou 11 vezes, marcou um gol e deu uma assistência.

Em seguida, Marquinhos foi emprestado pelo Arsenal ao Nantes, da França, em agosto do ano passado, com contrato de uma temporada. Depois de sete jogos e 150 minutos em campo pelo clube francês, o Arsenal pediu seu retorno e o emprestou ao Fluminense.