Depois de contratar Gabigol, o Cruzeiro agora está interessado em outro jogador do Flamengo: Fabrício Bruno. O zagueiro de 28 anos é um desejo do técnico Fernando Diniz, e como perdeu espaço no time rubro-negro na reta final de 2024, há boas chances de o negócio avançar.

No clube desde 2022, Fabrício Bruno renovou com o Flamengo em janeiro do ano passado e tem contrato até dezembro de 2028. Em julho, ele quase foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (R$ 94,72 milhões na cotação atual).

A negociação com os ingleses acabou não prosperando, e no segundo semestre Fabrício Bruno acabou indo para a reserva, especialmente após Filipe Luís assumir o comando do time. Léo Ortiz e Léo Pereira foram os zagueiros titulares desde então.

Proposta por jogador do Flamengo é por 50% dos direitos

De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, a oferta do Cruzeiro é de 5 milhões de euros (R$ 31,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno — portanto, abaixo da proposta inglesa do ano passado.

Com passagens recentes pela Seleção Brasileira, o zagueiro recebeu uma grande valorização salarial ao renovar o contrato com o Flamengo. Agora na reserva, e com a nova diretoria do clube atenta às finanças, uma negociação é vista com bons olhos. Filipe Luís, inclusive, não se opõe à saída de Fabrício Bruno.

Apesar disso, caso o zagueiro deixa de fato o clube, o Flamengo precisará ir atrás de reposição. Isso porque outro defensor do time, David Luiz, não teve o contrato renovado no fim do ano passado. E vale lembrar que o Flamengo terá pelo menos seis competições no ano: Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Libertadores da América, Mundial de Clubes, Copa do Brasil e Brasileirão.