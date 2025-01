Torcedores se assustam com nova investida do Cruzeiro no mercado: ‘Master Liga’

O Cruzeiro segue a todo vapor no mercado de transferências para a temporada de 2025. Após anunciar a chegada de Gabigol e Dudu, o clube mineiro segue em busca de mais duas contratações de peso. Tratam-se dos zagueiros Fabrício Bruno, do Flamengo, e Valentin Gomez, do Vélez, da Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar questiona postura do Cruzeiro no mercado: ‘Muitas contratações midiáticas’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O time mineiro irá abrir os cofres para tentar adquirir as duas peças para o setor defensivo. Conforme apurou o jornalista Samuel Venâncio, a oferta por Fabrício Bruno é de R$ 31,9 milhões. Em relação a Valentin Gomez, nenhum contato oficial foi divulgado, mas a multa do jogador com o clube argentino é de US$ 10 milhões, cerca de R$ 62 milhões.

As novas investidas da diretoria do Cruzeiro, que tem como homem principal das negociações Alexandre Matos, surpreendeu a web. Diversos torcedores, do clube mineiro ou de rivais, reagiram às notícias. O movimento do time celeste chegou a ser comparado com o modo carreira de um jogo de videogame do antigo Playstation 2, a "Master Liga". Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo lamentam anúncio de Gabigol no Cruzeiro: ‘Sensação estranha’

Chegada de Dudu e Gabigol no Cruzeiro

O clube mineiro planeja uma grande festa para anunciar as duas novas contratações para a torcida. Os atletas serão apresentados de forma oficial em um evento marcado para este sábado (4), às 12h, no Estádio Mineirão. A última parcial divulgada apontou que 25 mil ingressos já foram vendidos.