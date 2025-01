Cruzeiro estreia na Copinha com empate diante do Real Brasília

O Cruzeiro apenas empatou com o Real Brasília por 1 a 1, na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira (2), no Estádio Luisão, em São Carlos, pelo Grupo 13. O atacante Kaique Kenji marcou para a Raposa no primeiro tempo, e a equipe do Distrito Federal empatou no último minuto do jogo, com João Carvalho.

continua após a publicidade

Na outra partida do grupo, também no Estádio Luisão, o São Carlos derrotou o Imperatriz (MA) por 2 a 1, de virada. Os gols saíram no segundo tempo. Orelha abriu o placar para o time maranhense, e o atacante Kauan, que entrou no decorrer do jogo, marcou aos 35 e aos 40 minutos.

Kaique Kenji comemora o gol do Cruzeiro, no empate com o Real Brasília (Foto: Reprodução/CazéTV)

Jogo não foi bom tecnicamente

O jogo começou num ritmo lento. Aos 8 minutos, João Victor, atacante do Real Brasília, parou no goleiro Marcelo e, na resposta imediata, Gui Meira, do Cruzeiro, também não conseguiu superar o goleiro Luiz Felipe. João Victor voltou a perder outra chance aos 23 minutos, e, logo depois, a Raposa fez seu gol, com Kaique Kenji aproveitando rebote do goleiro, após chute de Gui Meira, que, ainda no primeiro tempo, acertou a trave.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a qualidade do jogo piorou. Mesmo com a entrada do atacante Fernando, o Cruzeiro pouco ameaçou o gol de Luiz Felipe. E o Real Brasília buscou o empate até conseguir. Aos 7 minutos, em cobrança de falta de Arthurzinho, que o goleiro Marcelo defendeu em dois tempos. E aos 28 minutos, com Juan desperdiçando. Mas, já nos acréscimos, a equipe de Brasília marcou com o lateral João Carvalho, depois que Marcelo rebateu um chute de Juan.

Segunda rodada do Grupo 13 da Copinha será domingo (5)

A segunda rodada do Grupo 13 será disputada domingo (5), também em São Carlos. às 19h15, o time da casa recebe o Real Brasília, e, às 21h30, o Cruzeiro enfrenta o Imperatriz (MA). A última rodada será na quarta-feira (8): Real Brasília x Imperatriz (MA), às 14h45; e São Carlos x Cruzeiro, às 17h. Os dois primeiros colocados do grupo passam para a próxima fase.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 REAL BRASÍLIA

1a. RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 2/1/2025 - 18h

📍 Local: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

🥅 Gols: Kaique Kenji (24'/1°T) e João Carvalho (49'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Victor Jesus (Cru); Bruno Kenedy, Maksuel, Matheus Reggiori, Arthurzinho e João Victor (Real)



⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Marcelo, Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman (Alessandro), Jhosefer, Akiles (Fernando) e Rhuan Gabriel (Cauan Baptistella); Gui Meira (Nicolas Pontes) e Kaique Kenji (Rayan Lelis).

REAL BRASÍLIA (Técnico: Kaká)

Luiz Felipe, João Carvalho, Yuri, Maksuel e Dudu (Gustavo Henrique); Matheus Reggiori (Juan Pablo), Gabriel da Silva, Pedro Ayub (Vágner) e PV; Arthurzinho (Juan) e João Victor (Bruno Kennedy).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Holanda Souza

🚩 Assistentes: Izabele de Oliveira e Rian Carlos Lopes

🖥️ VAR: Osny Antônio Silveira