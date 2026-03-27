Mercado da bola: Cruzeiro não deve ter movimentações no último dia de janela

A janela de transferências para contratações de atletas que disputaram os estaduais se encerra nesta sexta-feira (27). Depois de algumas especulações recentes, o Cruzeiro não deverá ter mais nenhuma movimentação.

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Nos últimos dias, surgiu o rumor de que a Raposa poderia estar interessada no ponta Plata, do Flamengo. Algumas informações davam conta até de que o Rubro-Negro teria pedido Kaio Jorge para uma possível negociação. Entretanto, segundo apurou o Lance!, o Cruzeiro sequer fez uma proposta aos cariocas pelo atleta.

Plata e Gómez disputam a bola na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Apesar de ter contrato até junho de 2029, o atacante pode deixar o clube após a Copa do Mundo. Entre os fatores que pesam para essa possibilidade estão questões disciplinares e a adaptação ao perfil de jogo exigido pela comissão técnica.

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Outro caso que também correu nos corredores da Toca da Raposa II, mas chegou a caminhar melhor, foi a possível saída de João Marcelo. O zagueiro esteve na mira do Internacional, mas um transferban adiou as negociações.

Porém, o Lance! apurou que após a chegada de Artur Jorge, as negociações estagnaram e o defensor deverá permanecer no Cruzeiro.

Artur Jorge satisfeito com o elenco

Artur Jorge poderá ser a última contratação do Cruzeiro antes da janela de transferências do meio do ano. Em sua apresentação, o comandante celeste destacou que confia nos jogadores que tem e que a Raposa tem um elenco de qualidade.

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– Temos uma administração extremamente competente, que por obrigação, em qualquer janela de mercado, tem que estar preparada para adicionar qualidade a equipe. Estou satisfeito com o que tenho. Temos que potencializar os jogadores que temos. Os jogadores do elenco podem fazer mais do que tem feito – destacou.

Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Durante sua apresentação oficial na Toca da Raposa II, o técnico Artur Jorge evitou falar sobre tática, mas destacou que todos os jogadores do elenco do Cruzeiro 'se encaixam em sua filosofia de jogo'.

– Não vou abrir muito a questão tática, vou precisar ver o que temos à disposição. Como, quando e onde podemos potencializar. Vamos buscar ser uma equipe que tem coragem. As questões táticas vêm depois, o importante agora é ganhar – comentou.