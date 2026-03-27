Cruzeiro renova contrato de primo de Éder Militão

Destaque das categorias de base celeste e zagueiro da Seleção Brasileira Sub-20, Vitor Hugo, de 17 anos, teve seu contrato renovado com o Cruzeiro. O atleta da base celeste é primo de Éder Militão, do Real Madrid, cotado para disputar a próxima Copa do Mundo.

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Agora, com valorização salarial e aumento de sua multa, o jovem tem contrato com a Raposa até 2028. Antes, seu vínculo ia até 2027.

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O Cruzeiro trouxe Vitor Hugo para a Toca da Raposa em 2023, ainda durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. Desde então, acumula convocações para as seleções Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20.

No momento, o zagueiro da base do Cruzeiro está com a Seleção Brasileira para um amistoso contra o Paraguai. O novo acordo de Milita com o Cabuloso já foi inclusive publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser anunciado em breve pelo clube.

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Planos de Artur Jorge para a base do Cruzeiro

Na mesma semana em que o Cria da Toca Kaiki foi convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra Croácia e França, o Cruzeiro apresentou oficialmente Artur Jorge. Em sua apresentação, o técnico destacou seus planos para utilizar jogadores da base.

– Isso faz parte do projeto que temos que rentabilizar. Sabemos que os jovens jogadores podem ser de rendimento imediato, outros têm que ser potencializados. Vamos avaliar os atletas para podermos fazer o Cruzeiro vencer. O projeto vai permitir, ganhando, dar espaço para os jogadores. Em função do seu trabalho – comentou.

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Artur Jorge ainda destacou também que pretende trabalhar com os jogadores que já estão no elenco celeste.

– Temos uma administração extremamente competente, que por obrigação, em qualquer janela de mercado, tem que estar preparada para adicionar qualidade a equipe. Estou satisfeito com o que tenho. Temos que potencializar os jogadores que temos. Os jogadores do elenco podem fazer mais do que tem feito – disse.

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