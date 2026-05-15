Palmeiras x Cruzeiro: Artur Jorge defende invencibilidade contra Abel Ferreira
Os técnicos portugueses se encontram neste sábado pela sétima vez
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O técnico Artur Jorge irá enfrentar seu conterrâneo Abel Ferreira, como treinador, pela sétima vez na carreira neste sábado (16), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o comandante do Cruzeiro defenderá uma invencibilidade.
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Nas seis vezes que se enfrentaram, Artur Jorge levou a melhor em quatro oportunidades e empatou dois duelos. O duelo mais emblemático ocorreu em 2024, pela Libertadores.
Naquela ocasião, no comando do Botafogo, o Glorioso venceu o jogo de ida por 2 a 1. Luiz Henrique abriu o placar, Maurício empatou, e Igor Jesus garantiu a vantagem.
No Allianz Parque, o Alvinegro segurou um empate em 2 a 2 e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Mesmo fora de casa, o time de Artur Jorge abriu 2 a 0, com Igor Jesus e Savarino. Flaco López e Rony marcaram, mas o empate veio apenas nos acréscimos.
Antes da chegada dos dois técnicos ao Brasil, eles se encontraram nas categorias de base de Portugal. Por lá, o Braga de Artur Jorge venceu o Sporting de Abel Ferreira por 3 a 1 no Municipal 1º de maio, e empatou em 1 a 1 fora de casa.
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Confira retrospecto de Artur Jorge contra Abel Ferreira
- 26/11/2024: Palmeiras 1×3 Botafogo (Allianz Parque) – Brasileirão
- 21/8/2024: Palmeiras 2×2 Botafogo (Allianz Parque) – Libertadores
- 14/8/2024: Botafogo 2×1 Palmeiras (Nilton Santos) – Libertadores
- 17/7/2024: Botafogo 1×0 Palmeiras (Nilton Santos) – Brasileirão
- 25/4/2012: Sporting 1×1 Braga (Aurélio Pereira) – Campeonato Português de Juniores
- 3/3/2012: Braga 3×1 Sporting (Municipal 1º de Maio) – Campeonato Português de Juniores
Palmeiras x Cruzeiro
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Atualmente, as equipes vivem brigas distintas no torneio.
O Verdão lidera a competição com sobras, com 34 pontos, quatro a mais que o vice-líder. Enquanto isso, a Raposa conseguiu recentemente se distanciar da zona de rebaixamento e está na 11ª posição, com 19 pontos.
Palmeiras x Cruzeiro
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