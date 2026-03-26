Quais são os planos de Artur Jorge para os jogadores da base no Cruzeiro?

Na mesma semana em que o Cria da Toca Kaiki foi convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra Croácia e França, o Cruzeiro apresentou oficialmente Artur Jorge. Em sua apresentação, o técnico destacou seus planos para utilizar jogadores da base.

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– Isso faz parte do projeto que temos que rentabilizar. Sabemos que os jovens jogadores podem ser de rendimento imediato, outros têm que ser potencializados. Vamos avaliar os atletas para podermos fazer o Cruzeiro vencer. O projeto vai permitir, ganhando, dar espaço para os jogadores. Em função do seu trabalho – comentou.

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Artur Jorge ainda destacou também que pretende trabalhar com os jogadores que já estão no elenco celeste.

– Temos uma administração extremamente competente, que por obrigação, em qualquer janela de mercado, tem que estar preparada para adicionar qualidade a equipe. Estou satisfeito com o que tenho. Temos que potencializar os jogadores que temos. Os jogadores do elenco podem fazer mais do que tem feito – disse.

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Primeiro treino de Artur Jorge no Cruzeiro

Apresentado como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge comandou sua primeira atividade na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (25). A equipe deu início a preparação para o duelo contra o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador celeste teve uma conversa com o elenco logo após sua apresentação, no auditório da Toca da Raposa. Uma curiosidade é que o português e sua comissão técnica usaram o segundo uniforme do Cabuloso e não o tradicional.

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Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A atividade aconteceu no campo quatro do Centro de Treinamento celeste e o presidente Pedro Lourenço acompanhou os treinamentos.

Kaio Jorge mais uma vez foi o centro das atenções. O atacante fez trabalhos físicos em campo e tenta se recuperar de um trauma no pé sofrido na final do Campeonato Mineiro.

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