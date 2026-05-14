Confira arbitragem de Boca Juniors x Cruzeiro pela Libertadores

O Cruzeiro fará um jogo decisivo contra o Boca Juniors na próxima terça-feira (19), na Bombonera, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo, a Conmebol definiu arbitragem venezuelana.

continua após a publicidade

A partida será apitada por Jesús Valenzuela, acostumado com decisões. Nesta temporada, ele apitou a Supercopa dos Emirados Árabes, mas já comandou até mesmo final de Mundial de Clubes, no duelo entre Real Madrid e Pachuca, em 2024.

Este será inclusive o segundo jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors que ele apita. Em 2024, ele esteve no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Bocas Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira a arbitragem completa de Boca Juniors x Cruzeiro

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Tulio Moreno (VEN)

Assistente 2: Alberto Ponte (VEN)

4º árbitro: Yender Herrera (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

AVAR: Marcos Suárez (VEN)

Assessor de árbitros: Ricardo Casas (ARG)

Quality Manager: Patricio Polic (CHI)

Relembre Cruzeiro x Boca Juniors no Mineirão

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

continua após a publicidade

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Palmeiras x Cruzeiro

💸 Aposte na vitória do Palmeiras com SuperOdd @1.69 contra o Cruzeiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.