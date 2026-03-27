Cruzeiro renova contrato de joia da base

O Cruzeiro anunciou na manhã desta sexta-feira (27) a renovação do vínculo de Filipe Morais, destaque da base celeste. Agora, o contrato do jovem vai até 2029.

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No post publicado nas redes sociais da Raposa, Joaquim Pinto e Bruno Spindel, diretores do departamento de futebol celeste, aparecem, assim como os pais do garoto.

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– O Cruzeiro Esporte Clube firmou acordo para um novo contrato com o atleta revelação Filipe Morais, válido por três anos! ✍️🦊 O meia é um dos destaques das categorias de base do Cabuloso e da Seleção Brasileira Sub-17. Vamos juntos por mais, Cria! – escreveu a equipe nas redes sociais.

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Trajetória de Filipe Morais

Nascido em 2008, o meio-campista de apenas 17 anos ganhou seu espaço na categoria Sub-20 em 2025. Ele chegou ao Cabuloso em 2022, para o Sub-15. Em 2024, passou a figurar nas duas faixas de idade acima e foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Na última temporada, Felipe Morais foi destaque com outra camisa, a da Seleção Brasileira. Ele participou dos oito jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que ficou com a quarta posição. O meia marcou dois gols na competição.

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Recentemente, em novembro de 2025, ainda durante a disputa do Mundial Sub-17, surgiu a informação de que o Chelsea já monitora o crescimento do jogador no Cruzeiro. Na época, nenhuma proposta oficial chegou aos mineiros. Entretanto, se quiserem tirar o jovem da Toca da Raposa, os ingleses terão que investir pesado, já que sua multa é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 647 milhões na cotação atual).

+Saiba tudo sobre a carreira de Filipe Morais

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