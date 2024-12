Ramiro se despede do Cruzeiro e agradece a Ronaldo Fenômeno

O volante Ramiro se despediu do Cruzeiro com uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (18). O contrato do jogador vence dia 31, e o clube já anunciou que não há interesse na renovação. Ramiro agradeceu o Cruzeiro pelos dois anos em que vestiu a camisa celeste e desejou sucesso ao clube nas próximas temporadas.

Ramiro citou especificamente o primeiro dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, quem o trouxe do Corinthians para a Toca da Raposa no fim de 2022:

- Obrigado, Cruzeiro. Foram dois anos intensos, de muito aprendizado, alegria, tristeza, superação, vitórias e derrotas. Fiz amigos que levarei pro resto da vida. Ao Ronaldo e sua gestão, agradeço por terem me aberto as portas do clube e por terem reconstruído um clube gigante, que estava clamando por ajuda. Que venham muitas páginas bonitas nos próximos anos do clube. Aos funcionários, comissões técnicas, torcedores e amigos de vestiário, MUITO OBRIGADO, do fundo do meu coração – escreveu.

Companheiros reagem com mensagens de apoio a Ramiro

A mensagem de Ramiro repercutiu imediatamente entre os ex-companheiros de Cruzeiro, mostrando como ele era querido no grupo de jogadores celestes. William, Matheus Henrique, Marlon, Villalba, Kaio Jorge, Walace, Zé Ivaldo e João Marcelo mandaram recados positivos ao volante, de 31 anos, que ainda não definiu em que clube seguirá a carreira.

Meia Matheus Henrique foi um dos muitos jogadores que comentaram na postagem de Ramiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meia Matheus Henrique escreveu, revelando um dos apelidos de Ramiro, entre os companheiros:

- Baixola, Deus abençoe os próximos passos, saiba que sou seu fã.

O lateral Marlon também desejou sucesso a Ramiro:

- Baixinho, tu é de verdade irmão!!! Sucesso e muita felicidade para ti e tua família sempre meu amigo, Deus te abençoe!!!

Contratado pelo Cruzeiro em dezembro de 2022, Ramiro estreou na vitória por 2 a 1 sobre o Patrocinense, em 21 de janeiro, na primeira partida da equipe em 2023. No ano passado, foram 19 jogos, com um gol e uma assistência. Neste ano, foram mais 36 jogos, com dois gols e uma assistência.