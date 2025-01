Mercado da Bola: Cruzeiro confirma chegada do lateral Fagner, ex-Corinthians

O Cruzeiro confirmou na manhã desta sexta-feira (3) a contratação do lateral-direito Fagner, de 35 anos, que estava no Corinthians.

O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada, sem custos para a Raposa e com os clubes dividindo a responsabilidade pelo pagamento do salário. Em julho, o a diretoria alvinegra renovou o contrato do lateral até o fim de 2026, mas o pouco aproveitamento do jogador na equipe e o alto salário foram fundamentais para a diretoria aceitar a transferência.

A princípio, Fagner chega para ser reserva do lateral William, destaque do Cruzeiro em 2024 – ele foi o jogador que mais vezes atuou pela Raposa no ano, 60 dos 64 jogos, e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior.

Em entrevista recente, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, havia anunciado a intenção de contratar um lateral-direito para compor o grupo. A posição foi uma das mais carentes da equipe no último ano, já que não havia uma opção à altura para a reserva de William.

Fagner no Corinthians: trajetória longa e vitoriosa

No Corinthians, Fagner terminou a temporada como reserva de Matheuzinho, depois da chegada do técnico argentino Ramón Díaz. O lateral disputou pouco mais da metade dos jogos da equipe paulista: 41, sendo 36 como titular.

No entanto, a trajetória de Fagner com a camisa do Timão é longa e vitoriosa. Formado nas categorias de base do clube, o lateral, natural de São Paulo, foi emprestado ao Vitória em 2007. Depois, passou por PSV Eindhoven, da Holanda, Vasco e Wolfsburg, da Alemanha, antes de retornar ao Parque São Jorge em 2014.

Ao todo, são 578 partidas pelo Corinthians, com 12 gols e 56 assistências, e cinco títulos: os Brasileiros de 2015 e 2017 e os Paulistas de 2017, 2018 e 2019.

Fagner teve oportunidade na Seleção Brasileira com o técnico Tite (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Fagner foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite, que o conhecia bem do Corinthians. O lateral fez parte do grupo campeão da Copa América de 2019, no Brasil, mas não entrou em campo. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, foi titular a partir da segunda rodada, depois da contusão de Danilo, e atuou em quatro jogos.