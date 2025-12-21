Kaio Jorge pode bater marca inédita na história do Cruzeiro mesmo sem jogar
O atacante é artilheiro da Copa do Brasil até o momento
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo curtindo o período de férias em seu haras em Gravatá-PE, Kaio Jorge ainda poderá colher os frutos de sua temporada espetacular pelo Cruzeiro neste domingo (21). Ainda que não entre em campo mais em 2025, o camisa 19 poderá se tornar o artilheiro da Copa do Brasil.
Atualmente, o atacante do Cruzeiro é, ao lado de Rayan, o jogador com mais gols marcados na competição, balançando as redes cinco vezes cada. Entretanto, o atacante vascaíno ainda disputará a final contra o Corinthians.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do lado do Timão, Gui Negão, Bidu e Memphis Depay também podem ultrapassar o cruzeirense, mas teriam que marcar quatro gols na decisão, algo muito improvável.
Se Rayan passar em branco no Maracanã, Kaio Jorge alcançará um feito inédito na história do Cruzeiro: ser artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão no mesmo ano.
A última vez que um jogador da Raposa havia sido o atleta com mais gols no Campeonato Brasileiro foi em 1970, com Tostão, que marcou 12 gols na competição que, à época, tinha outro formato e se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa.
Outros jogadores que já foram artilheiros das duas competições no mesmo ano
Recentemente, três jogadores alcançaram o feito que pode ser conquistado por Kaio Jorge. Em 2018, ainda pelo Santos, Gabigol foi artilheiro das duas competições, com 18 gols no Brasileirão e quatro na Copa do Brasil.
Posteriormente, Hulk fez 19 gols no Campeonato Brasileiro e oito na Copa do Brasil, sendo artilheiro e campeão dos dois torneios.
No ano seguinte, Germán Cano marcou 26 gols no Brasileirão, o maior goleador na era dos pontos corridos com 20 clubes. Além disso, foi o artilheiro da Copa do Brasil com cinco gols, parando nas semifinais assim como Kaio Jorge.
Números de Kaio Jorge na temporada
- 46 jogos
- 26 gols
- 9 assistências
- 3471 minutos em campo
- 134 minutos para marcar
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias