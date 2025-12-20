Declaração de Gabigol sobre temporada de 2025 repercute: 'Autoestima'

O atacante Gabigol marcou presença no podcast "Pod Pah", na última sexta-feira (19), e lá falou sobre a temporada de 2025, onde atuou pelo Cruzeiro. Durante a participação, ele comparou os próprios números, conquistados ao longo do ano, com os dos atacantes Hulk, do Atlético-MG, e Vitor Roque, do Palmeiras.

Conforme revelado pelo camisa 9, um portal teria publicado uma matéria e comprovado que ele foi mais eficaz na temporada do que Hulk e Vitor Roque. Gabigol não deu crédito a informação.

— Ontem saiu uma matéria, que mandei para meus amigos, e mostrei para eles que fui mais eficaz (na temporada) que o Hulk e o Vitor Roque. Em questão de minutos. Espero ter mais minutos. Tive 18 ou 17 participações em gols. Não tendo uma sequência de jogos — disse o atacante.

A fala do jogador repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores questionaram a comparação e chegaram a apontar uma falta do autocrítica do atacante. Veja a repercussão abaixo:

Números de Gabigol na temporada

Os números citados pelo camisa 9 durante a entrevista ao podcast "Pod Pah" estão corretos. Durante o ano de 2025, ele atuou em 49 partidas, onde marcou 13 gols e quatro assistências, totalizando assim, as 17 participações em gols.

Comparação com Vitor Roque e Hulk

Os números gerais de Vitor Roque e Hulk na temporada de 2025 são de fato superiores. O atacante alviverde somou 34 participações em gols (27 gols + sete assistências), enquanto o atleta do Galo 29 (21 gols + oito assistências). Vale destacar, que Gabigol chamou atenção para a eficácia, e não a demonstrarem total do ano.

Ao realizar determinada comparação, é nítido a diferença na minutagem entre os jogadores. De um lado, Gabigol teve 2.282 minutos em campo na temporada. Já Vitor Roque, 5.567', e Hulk 4.495'.