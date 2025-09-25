São Januário traz boas lembranças recentes ao Cruzeiro

Palco do jogo de sábado (27), contra o Vasco, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, o Estádio São Januário traz boas recordações para o Cruzeiro num passado recente. Nos últimos 12 confrontos com o time carioca em seu estádio, desde 2007, a Raposa perdeu apenas duas vezes – são sete vitórias e três empates, com 21 gols marcados e oito sofridos.

Nessa série, o resultado mais expressivo do Cruzeiro foi a goleada por 4 a 0 pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2018, em 2 de maio. A derrota eliminou antecipadamente o Vasco da competição, enquanto a equipe mineira terminaria na primeira colocação do grupo, após vencer o Racing na última rodada – naquela Libertadores, o Cruzeiro seria eliminado nas quartas de final pelo Boca Juniors.

Ao todo, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram 36 vezes em São Januário. São 15 vitórias dos donos da casa, dez da equipe celeste e 11 empates, com 53 gols vascaínos e 52 gols celestes. Curiosamente, as seis primeiras partidas entre as duas equipes no estádio terminaram com vitória do Vasco, de 1929 a 1960.

O primeiro triunfo do Cruzeiro no estádio vascaíno foi num amistoso disputado em 29 de abril de 1972 (1 a 0), que fez parte da negociação do craque Tostão para o clube carioca – o jogador acabou não estreando porque se contundiu dias antes num jogo da Seleção Brasileira.

Cruzeiro e Vasco se enfrentam em São Januário desde 1929 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A maior goleada do confronto ocorreu em 28 de março de 1996: 6 a 2 para o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil – o jogo de volta terminou empatado por 1 a 1, e, naquele ano, a Raposa conquistaria, pela segunda vez, o torneio.

Veja os resultados dos últimos jogos entre Cruzeiro e Vasco em São Januário: