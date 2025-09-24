Contra o Vasco, Cruzeiro terá mais um reencontro com ex-técnico no ano

Na partida de sábado (27), contra o Vasco, às 18h30, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá pela frente o técnico Fernando Diniz, que comandou a Raposa até janeiro deste ano. Será o 12º confronto do time celeste contra um ex-treinador nesta temporada, e o retrospecto é positivo, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

Será a primeira vez que o Cruzeiro enfrentará um time comandado por Fernando Diniz após sua saída da Toca da Raposa. A passagem do treinador pela equipe celeste começou exatamente há um ano: Diniz estreou no empate por 1 a 1 com o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, em 27 de setembro. Até a terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2025, foram 20 partidas, com quatro vitórias, nove empates, sete derrotas e o vice-campeonato da Sul-Americana do ano passado.

Após a partida contra o Red Bull Bragantino, domingo (21), o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que o treinador adversário, Fernando Seabra, soube tirar proveito do conhecimento do elenco cruzeirense, já que havia deixado o clube em setembro do ano passado. Essa situação pode se repetir no sábado, com Fernando Diniz no comando do Vasco.

- Um jogo muito bem preparado pelo treinador que conhece bem o nosso elenco, anulando duas ou três situações que nós costumamos fazer, e provocou algumas dificuldades no nosso jogo – analisou Leonardo Jardim.

Veja os outros ex-técnicos que o Cruzeiro enfrentou em 2025

Cuca, que dirigiu a Raposa em 61 partidas em 2010 e 2011, foi o ex-técnico que o Cruzeiro mais enfrentou em 2025, por causa dos clássicos mineiros realizados neste ano. E o balanço terminou equilibrado, com uma vitória por 2 a 0 para cada lado e dois empates sem gol. No entanto, a derrota por 2 a 0, no primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, em 27 de agosto, causou a demissão de Cuca do Atlético-MG.

Os confrontos com Fernando Seabra, que trabalhou na Toca da Raposa em 2023 e 2024, num total de 36 jogos, também foram equilibrados. Cruzeiro e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 em amistoso antes do Brasileirão, e cada equipe venceu seu jogo em casa na competição: 1 a 0 em Bragança Paulista (SP) e 2 a 1 no Mineirão, na rodada passada.

Rogério Ceni perdeu os dois jogos contra o Cruzeiro neste Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Rogério Ceni, que teve curta passagem de oito jogos pelo Cruzeiro em 2019, perdeu os dois jogos em que enfrentou o ex-clube dirigindo o Bahia: 3 a 0, no Mineirão, pelo turno do Brasileirão, e 2 a 1, na Arena Fonte Nova, no returno.

O técnico Mano Menezes, com duas passagens pela Toca da Raposa, em 2015 (16 jogos) e de 2016 a 2019 (218 jogos), enfrentou o Cruzeiro, este ano, comandando o Grêmio e saiu do Mineirão goleado por 4 a 1, pelo Brasileirão. O confronto com Dorival Júnior também foi único: Cruzeiro 0 x 0 Corinthians, na Neo Química Arena. Em 2007, o atual técnico corintiano comandou a equipe celeste em 40 partidas.