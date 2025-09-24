menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cartões continuam a ser preocupação do Cruzeiro no Brasileiro

No jogo contra o Vasco, sete jogadores e o técnico Leonardo Jardim estão pendurados

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 24/09/2025
07:30
Volante Lucas Romero está perto de renovação com o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraLucas Romero é o jogador do Cruzeiro que mais recebeu amarelos no Brasileirão: oito (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com uma sequência de jogos importantes nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, os cartões amarelos continuam sendo uma preocupação no Cruzeiro. Para a partida contra o Vasco, sábado (27), às 18h30, em São Januário, a equipe celeste, além de dois desfalques por suspensão, terá sete jogadores e o técnico Leonardo Jardim pendurados com dois cartões amarelos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A situação piorou em relação ao jogo passado, contra o Red Bull Bragantino, quando o Cruzeiro entrou em campo com sete pendurados. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol levaram cartão amarelo e cumprem suspensão diante do Vasco. Mas, como o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou sete amarelos para a equipe celeste, outros dois titulares passaram a ficar pendurados também.

O zagueiro Fabrício Bruno e o volante Lucas Romero se juntaram à lista que contava com os atacantes Kaio Jorge e Wanderson, os meias Matheus Pereira e Matheus Henrique e o volante Walace.

continua após a publicidade

O técnico Leonardo Jardim foi advertido pelo árbitro Lucas Paulo Torezin ao fim do primeiro tempo, por reclamar da atuação da arbitragem. Como já tinha recebido amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, pelo mesmo motivo, o treinador passa a ficar ameaçado de suspensão pelo terceiro cartão.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Técnico Leonardo Jardim também está pendurado com dois cartões amarelos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois da partida contra o Vasco, o Cruzeiro enfrenta o atual líder do Brasileirão, o Flamengo, no Maracanã, dia 2 de outubro, num confronto direto pelas primeiras colocações. Na 27ª rodada, o adversário será o lanterna Sport, no Mineirão, mas, na sequência, haverá o clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV, inicialmente marcado para 15 de outubro.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro inicia semana do jogo com o Vasco com uma novidade e duas ausências

Veja a lista dos 64 cartões amarelos recebidos pelo Cruzeiro no Brasileirão:

  1. 8 cartões: Lucas Romero
  2. 7: Christian
  3. 6: Kaiki e Villalba
  4. 5: Matheus Pereira e Fabrício Bruno
  5. 4: Cássio e Lucas Silva
  6. 3: Gabigol
  7. 2: Kaio Jorge, Wanderson, Matheus Henrique, Walace e Leonardo Jardim
  8. 1 cartão: William, Fagner, Eduardo, Marquinhos, Bolasie e Kauã Prates

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias