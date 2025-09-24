Cartões continuam a ser preocupação do Cruzeiro no Brasileiro

Com uma sequência de jogos importantes nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, os cartões amarelos continuam sendo uma preocupação no Cruzeiro. Para a partida contra o Vasco, sábado (27), às 18h30, em São Januário, a equipe celeste, além de dois desfalques por suspensão, terá sete jogadores e o técnico Leonardo Jardim pendurados com dois cartões amarelos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A situação piorou em relação ao jogo passado, contra o Red Bull Bragantino, quando o Cruzeiro entrou em campo com sete pendurados. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol levaram cartão amarelo e cumprem suspensão diante do Vasco. Mas, como o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou sete amarelos para a equipe celeste, outros dois titulares passaram a ficar pendurados também.

O zagueiro Fabrício Bruno e o volante Lucas Romero se juntaram à lista que contava com os atacantes Kaio Jorge e Wanderson, os meias Matheus Pereira e Matheus Henrique e o volante Walace.

continua após a publicidade

O técnico Leonardo Jardim foi advertido pelo árbitro Lucas Paulo Torezin ao fim do primeiro tempo, por reclamar da atuação da arbitragem. Como já tinha recebido amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, pelo mesmo motivo, o treinador passa a ficar ameaçado de suspensão pelo terceiro cartão.

Técnico Leonardo Jardim também está pendurado com dois cartões amarelos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois da partida contra o Vasco, o Cruzeiro enfrenta o atual líder do Brasileirão, o Flamengo, no Maracanã, dia 2 de outubro, num confronto direto pelas primeiras colocações. Na 27ª rodada, o adversário será o lanterna Sport, no Mineirão, mas, na sequência, haverá o clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV, inicialmente marcado para 15 de outubro.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro inicia semana do jogo com o Vasco com uma novidade e duas ausências

Veja a lista dos 64 cartões amarelos recebidos pelo Cruzeiro no Brasileirão: