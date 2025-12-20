Gabigol, do Cruzeiro, tem a melhor média de minutos para marcar do Brasil?

Em sua participação recente no programa Podpah, o atacante do Cruzeiro, Gabigol, destacou que tem uma média melhor de minutos para ter participação em gol do que Hulk e Vitor Roque. Isso é verdade, mas será que o jogador é o melhor em minutos para marcar entre todos os jogadores do Brasil?

— Ontem saiu uma matéria, que mandei para meus amigos, e mostrei para eles que fui mais eficaz (na temporada) que o Hulk e o Vitor Roque. Em questão de minutos. Espero ter mais minutos. Tive 18 ou 17 participações em gols. Não tendo uma sequência de jogos — disse o atacante.

Nesta temporada, o camisa 9 celeste marcou em média um gol a cada 178 minutos. A média realmente é melhor que a dos rivais de Atlético-MG e Palmeiras. O alvinegro precisou de 216 minutos para marcar, enquanto o alviverde necessitou de 209.

Entretanto, ele tem um número de jogos muito menor do que os dois. Durante o ano de 2025, ele atuou em 49 partidas, onde marcou 13 gols e quatro assistências, totalizando assim, as 17 participações em gols.

O atacante alviverde somou 34 participações em gols (27 gols + sete assistências), enquanto o atleta do Galo 29 (21 gols + oito assistências). Vale destacar, que Gabigol chamou atenção para a eficácia, e não a demonstração total do ano.

Atacante Gabigol, do Cruzeiro, em jogo contra o Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Gabigol x Kaio Jorge

Mesmo atuando em menos jogos que o camisa 9, o artilheiro do Campeonato Brasileiro teve mais de mil minutos a mais que o companheiro, com 3.471 a 2.282.

Com isso, entre os jogadores com mais gols no Brasileirão, Kaio Jorge ainda teve a melhor média de minutos para marcar, com 134, aproximadamente um gol a cada dois jogos.

Além do camisa 19 do Cruzeiro, Arrascaeta (175 minutos para marcar) e Vegetti (176 minutos para marcar) também estão na frente de Gabigol.

Confira os minutos para marcar de outros jogadores brasileiros em 2025