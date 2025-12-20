Gabigol, do Cruzeiro, tem a melhor média de minutos para marcar do Brasil?
Gabigol tem uma das melhore médias de minutos para marcar um gol em 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Em sua participação recente no programa Podpah, o atacante do Cruzeiro, Gabigol, destacou que tem uma média melhor de minutos para ter participação em gol do que Hulk e Vitor Roque. Isso é verdade, mas será que o jogador é o melhor em minutos para marcar entre todos os jogadores do Brasil?
— Ontem saiu uma matéria, que mandei para meus amigos, e mostrei para eles que fui mais eficaz (na temporada) que o Hulk e o Vitor Roque. Em questão de minutos. Espero ter mais minutos. Tive 18 ou 17 participações em gols. Não tendo uma sequência de jogos — disse o atacante.
Nesta temporada, o camisa 9 celeste marcou em média um gol a cada 178 minutos. A média realmente é melhor que a dos rivais de Atlético-MG e Palmeiras. O alvinegro precisou de 216 minutos para marcar, enquanto o alviverde necessitou de 209.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Entretanto, ele tem um número de jogos muito menor do que os dois. Durante o ano de 2025, ele atuou em 49 partidas, onde marcou 13 gols e quatro assistências, totalizando assim, as 17 participações em gols.
O atacante alviverde somou 34 participações em gols (27 gols + sete assistências), enquanto o atleta do Galo 29 (21 gols + oito assistências). Vale destacar, que Gabigol chamou atenção para a eficácia, e não a demonstração total do ano.
➡️ Gabigol desabafa sobre pênalti perdido em Corinthians x Cruzeiro: 'Eu errei'
Gabigol x Kaio Jorge
Mesmo atuando em menos jogos que o camisa 9, o artilheiro do Campeonato Brasileiro teve mais de mil minutos a mais que o companheiro, com 3.471 a 2.282.
Com isso, entre os jogadores com mais gols no Brasileirão, Kaio Jorge ainda teve a melhor média de minutos para marcar, com 134, aproximadamente um gol a cada dois jogos.
Além do camisa 19 do Cruzeiro, Arrascaeta (175 minutos para marcar) e Vegetti (176 minutos para marcar) também estão na frente de Gabigol.
Confira os minutos para marcar de outros jogadores brasileiros em 2025
- 134 - Kaio Jorge
- 175 - Arrascaeta
- 176 - Vegetti
- 178 - Gabigol
- 190 - Neymar
- 209 - Vitor Roque
- 216 - Hulk
- 227 - Rayan
- Matéria
- Mais Notícias