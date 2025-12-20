Gabigol, do Cruzeiro, diz que estilo de Jardim não o favorecia

Apesar de não ter nenhum atrito público com o ex-treinador do Cruzeiro Leonardo Jardim, Gabigol revelou em entrevista na última sexta-feira (19), que acredita que o estilo de jogo do comandante não o favorecia.

Vestindo a camisa do Cruzeiro, Gabriel Barbosa disputou 48 partidas, com 13 gols marcados e quatro assistências. Contratado para ser o principal nome do time, ele perdeu seu lugar na equipe titular para Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro.

– Esse ano jogamos em um estilo de jogo que não me favorecia. Mas tentava ajudar da melhor forma possível. Mas o sistema era melhor para outros jogadores. Dei meu máximo. Agora o Gabigol é um jogador horrível. Eu acho que eles (comentaristas) tinham que analisar mais o jogo. Mesma coisa o treinador, ele não pode refletir que o Kaio Jorge e eu jogamos de maneira diferente. O treinador tem várias peças para usar de várias formas – analisou o jogador.

Gabigol falou sobre Leonardo Jardim (Foto: Reprodução Podpah)

– Faz parte do estilo do treinador, muito mais para o Kaio Jorge. As vezes ajudei até fora da minha posição. mas faz parte do futebol, eu sou reserva do artilheiro do Brasileirão. Quando eu era artilheiro do Brasileirão, o Pedro ficava no banco. Eu tenho que trabalhar, não ficar dando entrevista. Quem está dentro do clubes sabe. Eu batia na porta do treinador. Quando o cara respeita e fica tranquilo, é acomodado. Quando se revolta, é o ignorante – comentou Gabigol.

Gabigol fica no Cruzeiro em 2026?

Ainda na entrevista, o jogador ressaltou que não tem planos para deixar a equipe. Além disso, ainda revelou que chegou a brincar com Pedro Junio quando surgiram os rumores de que teria acertado com outra equipe.

continua após a publicidade

– Antes da semifinal, estavam me cravando em outro time. Eu falei com o Pedro Junio: eu estou vendido? Eu acertei com o Cruzeiro por um projeto de quatro anos. Claro que pode ser conversado e resolvido. Meu empresário está aqui. Ele não conversou com nenhum time. Claro que no meio do ano procuraram a gente, mas nunca foi uma opção sair do Cruzeiro. Minha reapresentação é dia 2. Estou de férias – disse.