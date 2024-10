Estrangeiros do Cruzeiro: os cinco melhores da história

Sorín é um dos melhores estrangeiros do Cruzeiro na história. (Foto: Thomas Santos/AGIF)







Publicada em 10/10/2024

O Cruzeiro, com sua tradição de revelar talentos e conquistar títulos, também teve grandes estrangeiros que marcaram sua história. Esses jogadores trouxeram qualidade e ajudaram a Raposa a alcançar momentos inesquecíveis. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Cruzeiro.

Top 5 melhores estrangeiros do Cruzeiro

De Arrascaeta

De Arrascaeta, o meia uruguaio, brilhou pelo Cruzeiro entre 2015 e 2018. Conhecido por sua habilidade e visão de jogo, ele foi peça chave nas conquistas das Copas do Brasil em 2017 e 2018. Arrascaeta é um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro e um dos maiores ídolos recentes do clube.

Perfumo

Roberto Perfumo, o lendário zagueiro argentino, jogou pelo Cruzeiro na década de 70 e é lembrado por sua técnica e liderança em campo. Perfumo foi essencial na defesa e ajudou o time em competições estaduais e nacionais, sendo um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Sorín

Juan Pablo Sorín, o versátil meio-campista argentino, teve passagens marcantes pelo Cruzeiro nos anos 2000. Sorín era conhecido por sua habilidade em defender e atacar, sendo uma figura de liderança dentro e fora de campo. Ele participou da conquista da Copa do Brasil em 2000 e é até hoje reverenciado pela torcida cruzeirense como um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Carazo

Fernando Carazo, o atacante espanhol, fez parte do Cruzeiro nos anos 50 e ajudou o clube em competições regionais. Com sua habilidade e talento, Carazo se destacou e é lembrado como um dos primeiros estrangeiros do Cruzeiro a brilhar.

Aristizábal

Victor Aristizábal, o colombiano, teve uma breve, mas significativa passagem pelo Cruzeiro, onde mostrou seu talento e habilidade ofensiva. Conhecido por sua capacidade de finalização, Aristizábal rapidamente ganhou o respeito dos torcedores e é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Esses jogadores contribuíram para o sucesso e o legado dos estrangeiros no clube, ajudando a Raposa a conquistar títulos e a se firmar como uma das principais equipes do Brasil.