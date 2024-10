Sorín está no topo das maiores contratações do Cruzeiro na história. (Foto: Thomas Santos/AGIF)







Publicada em 03/10/2024





O Cruzeiro, ao longo de sua rica história, tem sido conhecido tanto pela formação de grandes talentos quanto por realizar contratações de destaque para compor seu elenco. Nos últimos anos, com o fortalecimento do clube e novas gestões, o Cruzeiro voltou a investir pesado no mercado de transferências, trazendo jogadores que se destacaram em nível nacional e internacional. A seguir, destacamos as cinco maiores contratações do Cruzeiro, com base nos valores investidos e no impacto desses atletas.

Top 5 maiores contratações do Cruzeiro*

1. Juan Pablo Sorín – R$ 133,76 milhões (2000)

O lendário lateral-esquerdo Juan Pablo Sorín é uma das contratações mais icônicas da história do Cruzeiro. Em 2000, o clube mineiro pagou R$ 30,5 milhões ao River Plate, da Argentina, para trazê-lo. Sorín rapidamente se tornou um dos maiores ídolos da torcida cruzeirense, com atuações decisivas em várias competições. Sua contratação, mesmo após tanto tempo, ainda é lembrada como uma das mais significativas do Cruzeiro.

2. Dedé – R$ 58,98 milhões (2013)

O zagueiro Dedé foi uma das maiores contratações do Cruzeiro em 2013, vindo do Vasco da Gama por aproximadamente R$ 30,5 milhões. Dedé chegou com grande reputação e rapidamente se destacou no setor defensivo, ajudando o Cruzeiro a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro. Embora tenha enfrentado diversas lesões durante sua passagem, ele se manteve como um dos jogadores mais queridos pela torcida.

3. Matheus Henrique – R$ 48,7 milhões (2024)

A contratação mais cara da história do Cruzeiro aconteceu em 2024, quando o clube mineiro desembolsou aproximadamente R$ 48,7 milhões para trazer Matheus Henrique, volante do Sassuolo, da Itália. Com a reputação de ser um dos melhores jogadores na sua posição, Matheus Henrique foi visto como uma peça fundamental para reorganizar o meio-campo do Cruzeiro e ajudá-lo a competir em alto nível, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E está entre as maiores contratações do Cruzeiro na história.

4. Kaio Jorge – R$ 43,9 milhões (2024)

Também em 2024, o Cruzeiro reforçou seu ataque com a contratação de Kaio Jorge, que estava na Juventus, da Itália. O jovem atacante brasileiro custou ao clube cerca de R$ 43,9 milhões, e sua chegada foi cercada de grandes expectativas. Kaio Jorge foi contratado com a missão de liderar o ataque cruzeirense, trazendo sua experiência internacional para o time e entrando para a lista de maiores contratações do Cruzeiro na história.

5. Rafael Sóbis – R$ 41,55 milhões (2016)

Rafael Sóbis foi contratado pelo Cruzeiro em 2016, vindo do Tigres, do México, por cerca de R$ 26,8 milhões. O atacante, que já havia se destacado em outros clubes brasileiros, trouxe experiência e liderança ao elenco cruzeirense. Sóbis foi crucial na conquista da Copa do Brasil de 2017 e 2018, marcando gols decisivos e sendo uma referência para os jogadores mais jovens.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).