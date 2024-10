Maiores vendas do Cruzeiro: veja lista completa

Fred está na lista das maiores vendas do Cruzeiro (Foto: Dudu Macedo/Fotoarena/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

Em uma certa "contramão" do habitual para os grandes clubes do Brasil, o Cabuloso não conseguiu vender as suas joias mais recentes para o mercado estrangeiro por grandes quantias, com a maioria dos nomes que vamos falar sendo de transferências de décadas anteriores. O Lance! te mostra a lista das maiores vendas da história do Cruzeiro.

As 10 maiores vendas do Cruzeiro:

10º lugar: Wagner - Vendido para o Al-Ittihad, na temporada 2006/07, Wagner é a décima maior venda da história do Cruzeiro. Comprado pelo clube árabe por 9 milhões de euros na ocasião, o atleta rodou por países como Rússia, Turquia e Catar, até se aposentar no Vila Nova, no meio de 2023.

9º lugar: Marcelo Moreno - Ídolo da torcida cruzeirense com quatro passagens pelo clube, Marcelo Moreno é o nono colocado da lista. Quando tinha apenas 21 anos, na temporada 2008/09, o atacante boliviano foi vendido por 9 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Ele rodou por clubes na Europa, Ásia e América do Sul, até se aposentar pelo Cruzeiro em abril de 2024.

8º lugar: Wallace - A oitava maior venda da história do Cruzeiro fica com Wallace. O volante foi vendido para o Braga na temporada 2014/15, quando tinha apenas 19 anos, por 9,5 milhões de euros. Ele rodou por diversos clubes até chegar no Ittihad Kalba, clube dos Emirados Árabes Unidos. Agora, ele está sem clube após encerramento de contrato com sua última equipe.

7º lugar: Lucas Silva - Comprado pelo Real Madrid por 13 milhões de euros, na temporada 2014/15, Lucas Silva é o sétimo colocado da lista. Depois de passagem sem brilho pela Europa, ele voltou ao Brasil para jogar no Grêmio e, agora, novamente pelo Cruzeiro.

6º lugar: Fábio Júnior - A sexta maior venda do Cabuloso fica com Fábio Júnior, atacante formado nas categorias de base do clube. Na temporada 1998/99, ele foi vendido para a Roma pelo valor de 13,8 milhões de euros. Ele rodou por diversos clubes europeus, asiáticos e brasileiros, até se aposentar no Villa Nova-MG em 2017.

5º lugar: Giorgian De Arrascaeta - O uruguaio que ganhou grande notoriedade no futebol nacional pelo Cruzeiro, De Arrascaeta, é a quinta maior venda do clube. O atleta foi vendido para o Flamengo por 15 milhões de euros, onde atua até hoje.

4º lugar: Ricardo Goulart - Grande jogador do clube no bicampeonato do Brasileirão em 2013 e 2014, Ricardo Goulart é o quarto colocado da lista de maiores vendas do Cruzeiro. Na temporada de 2014/15, ele foi comprado pelo Guangzhou Evergrande por 15 milhões de euros. Ele encerrou sua carreira pelo Bahia, em 2023.

3º lugar: Everton Ribeiro - O terceiro lugar da lista fica com Everton Ribeiro. Outra importante peça daquele Cruzeiro bicampeão brasileiro, ele foi vendido também em 2015 para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 15 milhões de euros. Atualmente, o meia joga pelo Bahia.

2º lugar: Fred - A segunda maior venda da história do Cruzeiro foi o atacante Fred. O Lyon comprou o jogador por 15,6 milhões de euros. Ele ainda teve carreira constante no Brasil, se tornando ídolo do Fluminense, onde encerrou sua carreira em 2022.

1º lugar: Geovanni - A maior venda da história do clube fica com Geovanni, meia ofensivo que foi vendido para o Barcelona na temporada 2001/2002, por 20 milhões de euros. Ele ainda jogou por Benfica, Manchester City, além de clubes do Brasil, até se aposentar no Bragantino em 2013.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Cruzeiro com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 135 milhões de euros.