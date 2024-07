Mattos vê Cruzeiro prejudicado e cutuca Textor e Leila: ‘Guerra fria’

Alexandre Mattos critica arbitragem do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 12:00 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro deixou o gramado do Allianz Parque, em São Paulo, derrotado por 2 a 0. O jogo foi na noite desse sábado (20) e contou com polêmica da arbitragem. Ao lamentar os problemas da partida, o CEO da Raposa, Alexandre Mattos, citou John Textor, do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

-Essa guerra fria, vamos chamar assim, do Rio para cá, daqui para o Rio, que foi isso, que foi aquilo. Investidor de fora falando que tudo aqui tá errado, que tem suspeita disso, daquilo, tá criando isso. O Cruzeiro foi prejudicado - destacou Mattos.

O lance lamentado por Mattos ocorreu no finalzinho do primeiro tempo. Lucas Silva roubou a bola no meio campo, fez o passe e correu para a área para finalizar e marcar o gol. Todavia, segundos depois o árbitro foi chamado pelo VAR. Após analisar, ele invalidou e justificou que o volante cruzeirense cometeu falta no início da jogada.

-O Cruzeiro foi prejudicado, o critério do árbitro era muito claro desde o início, o que a gente queria é que ele mantivesse o critério. Só no Brasil que se para um jogo, o VAR interfere numa situação de critério. O VAR é muito claro que em questão de critério de campo deve ser mantido, mas no Brasil parece que tem receio, tem medo - criticou o CEO.

Cruzeiro vai buscar seus direitos

Além disso, Alexandre Mattos ressaltou que o árbitro tinha que manter a postura em campo.

-O critério dele é esse, ele não marca esse tipo de situação, não marca, eu disse isso a ele: "Você tinha que ter tido personalidade, vocês me chamaram, mas eu não marco esse tipo de situação, vou manter minha decisão". No segundo tempo, ele mudou, completamente, começou a dar um tanto de coisa, inclusive para o Cruzeiro, se perdeu, espero que chamem ele, conversem com ele, ele tinha que ter mantido, ter personalidade para apitar e fazer o que é certo.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (24), contra o Juventude, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.