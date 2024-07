Cruzeiro: Seabra dispara contra arbitragem após derrota para o Palmeiras

Técnico Fernando Seabra criticou a arbitragem do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 09:41 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, na noite desse sábado (20), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a arbitragem do confronto teve polêmica e gerou muita reclamação dos cruzeirenses.

O principal momento de tensão foi com o gol anulado do Cruzeiro. No fim do primeiro tempo, Lucas Silva roubou a bola no meio campo, fez o passe e correu para a área para finalizar. Ele marcou o gol e comemorou. Todavia, segundos depois o VAR alertou o árbitro sobre uma possível irregularidade no início do lance. Após a análise, o gol foi invalidado.

O técnico Fernando Seabra criticou o árbitro da partida pela situação e falou da falta de critério do juiz Davi de Oliveira Lacerta (CBF-ES) e do comandante do VAR, Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ).

-Tem aspectos específicos do jogo que nos deixam chateados, o caso da anulação do nosso, porque o critério de jogo até aquele momento estava sendo um. O árbitro de campo tem um critério e o árbitro de VAR tem outro critério.

Palmeiras x Cruzeiro, no Allianz Parque, em São Paulo - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Além disso, segundo o treinador cruzeirense, após o lance, o árbitro passou a travar o jogo.

-Não bastasse isso, após o árbitro de campo anular o gol dessa forma, ele mudou totalmente a forma de apitar, só que o Palmeiras já estava vencendo, apitou muito mais faltas, parou muito mais o jogo, e o Palmeiras virou senhor da partida, no sentido de controlar o tempo do jogo - completou.

O Cruzeiro volta a campo contra o Juventude, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.