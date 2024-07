Roger Flores estava na transmissão ao vivo de Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Lucas Silva marcou gol anulado que empataria a partida para o Cruzeiro na primeira etapa do jogo contra o Palmeiras. O lance polêmico envolveu um contato nas costas de Zé Rafael, meio campista do Palmeiras, durante uma disputa pela posse da bola. Na transmissão, Roger Flores, comentarista e ex-jogador, opinou sobre a decisão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda e do VAR Rodrigo Nunes de Sá.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É lance de interpretação, o árbitro está bem perto do lance. Durante o jogo, ele tem deixado o jogo seguir com esse tipo de jogada, então eu acho que o VAR não deveria entrar. Entendo quem acha que é um lance faltoso, mas também entendo muito quem acha que é lance normal. Pela interpretação e pela condução do juiz até o momento, ele deixou esse tipo de lance seguir - disse Roger sobre gol anulado do Cruzeiro.

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A partida acabou com vitória do Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro.