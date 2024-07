PC Oliveira analisa gol anulado do Cruzeiro contra o Palmeiras e questiona VAR

Arbitragem foi polêmica na partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 04:32 • São Paulo (SP) • Atualizada em 21/07/2024 - 11:05

O gol anulado de Lucas Silva na partida entre Palmeiras e Cruzeiro levantou polêmica por conta da chamada do VAR para revisão. Após a bola balançar a rede, o VAR solicitou revisão do lance, acusando uma falta do próprio Lucas Silva na origem da jogada. O gol foi anulado e a decisão dividiu opiniões nas redes socias. O comentarista de arbitragem, PC Oliveira esclareceu o lance e deu seu veredito sobre a decisão.

- O que a gente tem que chamar a atenção, primeiro, também pelo posicionamento do árbitro, na disputa entre o Lucas Silva e o Zé Rafael, tem a sequência da jogada, o cruzamento para a área, o próprio Lucas Silva lá vai e faz o gol a favor do Cruzeiro. Só chamar a atenção para o posicionamento dele, a sinalização que ele faz, ele está completamente dentro da jogada, bem posicionado, olha só, para um pouquinho só, ele está bem posicionado - sobre o posicionamento do árbitro da partida.

- Na minha avaliação, o Lucas Silva, acho que a gente pode gerar debate aqui se foi falta, se não foi, se teve contato suficiente ou não, mas o mais importante é chamar a atenção que o VAR não mostrou nenhuma situação nova para o árbitro do campo de jogo, nenhum ângulo diferente. O ângulo dele no campo já era muito bom, a proximidade. Tinha condições de tomar a decisão.

O ex-árbitro ainda deu o veredito do lance, dizendo se achou falta ou não.

E a ação do Lucas Silva, no primeiro momento eu fiquei analisando, inclusive em cima, para saber se ele tinha empurrado, se teve impacto a carga no Zé Rafael, mas com o contato de referência ele não estende o braço, ele não empurra, ele está só numa referência, o Zé Rafael está fazendo a proteção, Lucas Silva pisa no chão, é um contato que ele pisa no chão e depois toca a bola. Na minha avaliação não houve a falta.