Escalação do Cruzeiro: zagueiro e volante retornam ao time titular de Diniz

O Cruzeiro está escalado para enfrentar o Bahia, nesta sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília). O time celeste volta ao Mineirão em busca da primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz. Se vencer o confronto direto, a Raposa assume a 7° posição, vaga ocupada pelo tricolor baiano.

O goleiro Cássio, que durante a semana foi dúvida para a partida por conta de um edema na coxa direita, está confirmado entre os 11 iniciais.

No meio-campo, Walace ocupa a vaga deixada por Matheus Henrique. O camisa 97 foi diagnosticado com uma lesão no quadril e integra o departamento médico do clube.

O atacante Lautaro Díaz segue em trabalhos de equilíbrio e força, e por isso não está disponível para o confronto. Barreal assume a vaga e volta a ter oportunidade entre os titulares da Raposa.

João Marcelo retorna ao time na vaga de Zé Ivaldo e, ao lado de Lucas Villalba, montam a dupla de zaga de Fernando Diniz.

O Cruzeiro entra em campo com: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Kaio Jorge e Gabriel Verón.

Lesionados: Juan Dinenno (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Matheus Henrique (lesão em um músculo do quadril).

Transição/Preparação física: Rafa Silva, Japa, Vitinho e Lautaro Díaz.

Pendurados: Cássio, Kaiki, Ramiro, Walace, Vitinho, Barreal, Rafa Silva, Gabriel Verón e Kaio Jorge.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilacqua Costa (FIFA/SP) e Francisco Chaves B. Junior (CBF/PE)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (CBF/SP)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Cruzeiro (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Kaio Jorge e Gabriel Verón

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano, Biel e Everaldo.