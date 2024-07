Matheus Henrique, do Cruzeiro, abre o coração e fala sobre Seleção Brasileira

Matheus Henrique, em ação pelo Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:44 • Rio de Janeiro

Contratado nesta janela de transferências pelo Cruzeiro, o Matheus Henrique abriu o coração sobre seu desejo de retornar a Seleção Brasileira. O volante, campeão olímpico com a camisa verde amarela, ressaltou que é importante apresentar trabalho em sua equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sabemos que a Seleção é o desejo de todo jogador, seja brasileiro, argentino, paraguaio, ele quer estar em sua seleção. Mas a gente sabe que tudo isso é por aquilo que fazemos no clube. Como eu disse na minha coletiva, a minha seleção todos os dias vai ser o Cruzeiro. Foi o clube que abriu as portas para retornar ao futebol brasileiro e, no pouco tempo que estou aqui, já me sinto em casa. - destacou Matheus Henrique, em entrevista à "Rádio Itatiaia".

Matheus Henrique chegou com prestígio de titular absoluto para o Cruzeiro, e tem sido utilizado aos poucos por Fernando Seabra e garante que sua primeira preocupação é o time celeste.

- Digo isso pelas pessoas que trabalham no Cruzeiro, pelo grupo de jogadores. Estou muito feliz, de verdade. Espero fazer o meu melhor aqui. Fazer tudo de bom aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro indo bem, a gente volta para o radar. Mas eu repito: a minha seleção, todos os dias, vai ser o Cruzeiro. - finalizou.

Matheus Henrique assinou com o Cruzeiro até junho de 2029. Ele iniciou a carreira no Grêmio e estava no Sassuolo, da Itália, antes de desembarcar em Belo Horizonte.