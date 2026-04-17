Lucas Silva projeta Cruzeiro x Grêmio: 'Só pensamos na vitória'

O Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ex-jogador do Tricolor, Lucas Silva projetou o duelo contra os gaúchos.

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– Nosso pensamento contra o Grêmio é sair da zona que está incomodando muito. Só pensamos na vitória. Temos a possibilidade real de sair – disse o capitão da Raposa em entrevista na zona mista após a derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica.

Lucas Silva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, Lucas Silva passou pelo Grêmio entre 2020 e 2022, disputando 150 partidas, com cinco gols marcados e quatro assistências. Contra o Tricolor, o meio-campista já fez 11 jogos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas, sem participações em gols.

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Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

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