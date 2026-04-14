Cruzeiro fecha preparação para enfrentar a Católica com Romero, mas terá desfalque

O Cruzeiro fechou, na tarde desta terça-feira (14), a preparação para enfrentar a Universidad Católica pela segunda rodada da Libertadores. Para o duelo contra os chilenos, o treinador Artur Jorge não poderá contar com um de seus principais jogadores.

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Kaio Jorge voltou a se ausentar das atividades com o restante do grupo. Segundo apurou o Lance!, o atacante está totalmente recuperado de seu problema no púbis, mas teve uma inflamação em um nervo do abdômen. Porém, o problema não preocupa por ser algo comum na recuperação da pubalgia.

Artur Jorge e Kaio Jorge em treino na Toca 2 (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Por outro lado, Artur Jorge contou mais uma vez com a presença de Lucas Romero. O volante treinou normalmente com o restante do grupo assim como na última segunda-feira.

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Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.

O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

– Nossa ideia é propor o jogo e buscar abrir o marcador para poder jogar com mais tranquilidade, com um posicionamento melhor – projetou o técnico sobre o duelo pela Libertadores.

Cruzeiro x Univ. Católica

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