Leonardo Jardim admitiu que o Cruzeiro cometeu diversos erros no empate com o América-MG, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. O técnico português afirmou que o time ainda está longe do ideal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu acho que o ideal do Cruzeiro ainda está muito longe. O ideal a gente tem que construir - disse Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro ainda projetou que a equipe mudará a forma de jogar em um ou dois meses. Leonardo Jardim acredita que dentro deste prazo, a Raposa será melhor nas finalizações e na bola parada.

- Eu estava falando com os jogadores que eu acredito que em um, dois meses a equipe será muito mais competente e terá muito mais qualidade em vários aspectos, como finalização, capacidade de decisão, aquele último passo. Em termos de saída de bola ainda cometemos alguns erros, porque, para sair bem, nós tínhamos posicionar e, muitas vezes, não ocupávamos o espaço. É um processo, não é fácil estalarmos os dedos e amanhã aparecer os resultados - analisou o técnico do Cruzeiro. E elogiou o espírito coletivo da equipe:

continua após a publicidade

- Todos com o espírito coletivo. Isso é uma equipe de futebol, quando todos tentamos o mesmo objetivo para seguir crescendo e os resultados aparecerem.

➡️ Cruzeiro e América-MG empatam e decidem vaga para final do Campeonato Mineiro no jogo da volta

Cruzeiro e América-MG voltam a entrar em campo no próximo sábado (22). As equipes decidem quem vai para a final do Campeonato Mineiro. A partida será na Arena Independência, em horário a ser definido.

continua após a publicidade