Diretoria do Cruzeiro reclama da arbitragem do clássico

A diretoria do Cruzeiro está na bronca com a Federação Mineira de Futebol (FMF). Após a derrota para o Atlético-MG, domingo (9), no Mineirão, quem falou na entrevista coletiva do clube não foi o técnico interino Wesley Carvalho, mas sim o CEO da SAF celeste, Alexandre Mattos, que reclamou da atuação do VAR e prometeu providências.

continua após a publicidade

- A FMF precisa ser isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Mineiro tendo que mover uma montanha para mudar um jogo (contra o Tombense, pela primeira rodada, para que o time voltasse dos Estados Unidos a tempo de jogar). Uma montanha muito grande. E mudaram na pressão enorme que a gente fomentou. E vem o treinador do Atlético falar publicamente que jogaria na quinta (antes do clássico) e, 24 horas depois, o jogo passou para terça – afirmou o dirigente.

➡️Matheus Pereira revela que pediu para sair do Cruzeiro

Alexandre Mattos apontou o que o clube considerou como erros da arbitragem do clássico:

- Na nossa visão, de maneira proposital. Ou não teve ou o árbitro não quis chamar o VAR. E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão. Deveria, no mínimo, serem questionadas as imagens – apontou inicialmente.

continua após a publicidade

- No lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro me relataram que o árbitro de campo dizia que o zagueiro do Atlético abaixou a cabeça. O VAR insistindo na expulsão, acredito eu. Nós vamos pedir as gravações – afirmou em seguida.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Alexandre Mattos avisa que Cruzeiro não vai aceitar arbitragem mineira nos clássicos

O dirigente também questionou a vinda do VAR Rodolpho Toski Matos de Curitiba:

- Por que o árbitro de vídeo do Paraná? Nosso rival treinador é de Curitiba. Estranho no mínimo.

Alexandre Mattos disse que o clube não aceitará arbitragem mineira para os próximos clássicos:

- Qualquer clássico não vai ter confiança de ter arbitragem mineira. Já estamos mandando ofício. O VAR que veio de Curitiba nunca mais participa de um jogo do Cruzeiro.