Leonardo Jardim explica escalação de trio ofensivo no Cruzeiro

Na vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (22), no Serra Dourada, pela Copa do Brasil, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, usou pela primeira vez o trio ofensivo formado por Matheus Pereira, Gabigol e Kaio Jorge, um esquema esperado por muitos torcedores. Antes, os três jogadores haviam começado juntos apenas no empate por 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, no último jogo do técnico Fernando Diniz.

Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, explicou sua escolha:

- Entramos com uma estrutura um pouco diferente da habitual, num 4-3-3. Com certeza que perdemos em algumas situações de pressão e ganhamos em criatividade. Isso tudo é equilíbrio e, como treinador, tenho de gerir esse equilíbrio. Por ventura, precisamos de mais criatividade ou de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim não adiantou se pretende repetir a formação em breve mas destacou a qualidade do grupo do Cruzeiro:

- São soluções dentro do efetivo que nós temos, que nós temos de gerir. Conto com todos os jogadores e nunca vim publicamente dizer que não conto com certos jogadores. Queremos que os jogadores sejam soluções para o que pretendemos – disse.

Um dos jogadores do trio ofensivo do Cruzeiro não enfrenta o Fortaleza, domingo (25)

Gabigol e Kaio Jorge podem voltar a jogar juntos contra o Fortaleza (Foto: Heber Gomes/Cruzeiro)

Já para a partida contra o Fortaleza, domingo (25), na Arena Castelão, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro, não haverá chance de a formação ofensiva se repetir, já que o meia Matheus Pereira cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Os jogadores do Cruzeiro treinaram pela manhã desta sexta-feira (23), na Toca da Raposa. O lateral-direito Fagner, que não jogou contra o Vila Nova-GO, por causa de dores musculares na coxa, participou da atividade no campo. Já o atacante Wanderson, que também não viajou para Goiânia, devido a trauma no joelho esquerdo, ficou na academia, junto com os jogadores que atuaram na quinta-feira (22). A equipe volta a treinar na tarde deste sábado (24), antes da viagem para Fortaleza.