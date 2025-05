Gabigol destaca números positivos pelo Cruzeiro

Titular pela quarta vez depois que o técnico Leonardo Jardim definiu a formação ideal do Cruzeiro, o atacante Gabigol usou as redes sociais, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova-GO, na quinta-feira (22), no Serra Dourada, pela Copa do Brasil, para destacar seus números positivos com a camisa do Cruzeiro. Na partida que garantiu a classificação da Raposa para as oitavas de final da competição, o jogador fez a assistência para o primeiro gol de Eduardo, aos 11 minutos do segundo tempo.

Gabigol republicou em sua conta no X levantamento do aplicativo Sofascore, especializado em dados e estatísticas do futebol, que mostra que o atacante é o líder da equipe em participação em gols do Cruzeiro em 2025, com nove gols e duas assistências. Coincidentemente, as duas foram nos jogos contra o Vila Nova-GO pela Copa do Brasil: no jogo no Mineirão para um dos gols de Kaio Jorge.

O levantamento do Sofascore considera apenas jogos oficiais. Contando as partidas pela FC Series, em Orlando (EUA), na pré-temporada, e o amistoso contra o Red Bull Bragantino, antes do Campeonato Brasileiro, Gabigol disputou 23 jogos pelo Cruzeiro e marcou 10 gols.

Mesmo na reserva, Gabigol tem sido muito aproveitado no Cruzeiro

Mesmo após deixar a equipe titular, no empate com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em 13 de abril, Gabigol vem sendo muito aproveitado pelo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Desde então, o atacante entrou em cinco jogos, além de ser titular em outros quatro. Gabigol não participou apenas das partidas contra São Paulo e Vasco, pelo Brasileiro, e Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

Domingo (25), o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.