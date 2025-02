O novo técnico do Cruzeiro comandou o primeiro treino da equipe, na manhã desta segunda-feira, e já começou a desenhar o time que entrará em campo na última rodada do Campeonato Mineiro. O português terá um desafio: definir o substituto de Gabigol, que foi expulso no clássico do fim de semana.

O treinamento realizado na Toca da Raposa 2 foi antes da primeira entrevista coletiva de Léo Jardim como comandante do Cruzeiro. Questionado sobre quem poderia ocupar a vaga do ex-Flamengo, o técnico indicou alguns nomes, além de lamentar algumas ausências no elenco.

- Não teremos o Gabigol, além do Lautaro (Díaz), com algum problema, e o Kaio (Jorge), ainda em recuperação. Vamos ver se o Bolasie joga de atacante ou se temos outra opção.

Expulso, Gabigol se junta à lista de desfalques na posição de centroavante do Cruzeiro. Assim como Kaio Jorge, Juan Dinnemo também se recupera de lesão. Os pontas disponíveis que podem suprir as possíveis faltas na equipe são Dudu, Marquinhos e Bolasie, além de Tevis e Kaique Kenji, que estão no sub-20, mas podem jogar no profissional.

Bolasie é um dos possíveis substitutos de Gabigol na última rodada do Mineiro (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Estreia de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro

O técnico português fará sua estreia nesta quarta-feira contra o Democrata GV, às 19h45 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Mineiro. A equipe cruzeirense é líder do Grupo C da tabela de classificação.

Leonardo Jardim e estilo de jogo

Com vasta experiência no futebol europeu e no árabe, o treinador de 50 anos destaca que uma equipe, no entanto, não pode ficar presa a um determinado esquema.

- Não acredito somente em uma ideia que temos de manter, independentemente do adversário. O jogador tem que ter essa cultura tática e perceber qual o timing, qual o momento para tomar decisões em relação ao plano de jogo.