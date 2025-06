Kaio Jorge presenteia cantor sertanejo com camisa do Cruzeiro

Um dos principais jogadores do Cruzeiro neste primeiro semestre, o atacante Kaio Jorge vem se destacando também nas redes sociais. A última aparição do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols, foi em um vídeo em que entrega uma camisa do Cruzeiro ao cantor Gusttavo Lima, antes de show do sertanejo em Gravatá, no interior de Pernambuco. A camisa era personalizada, com o nome e o número de Kaio Jorge.

- Recebendo aqui das mãos do nosso ídolo, do nosso craque Kaio Jorge. Irmão, satisfação ter você aqui. Diretamente do Pernambuco, em Gravatá. Você mora aqui também, né? Obrigado pelo presente! - disse Gusttavo Lima.

Kaio Jorge responde com um convite para o cantor conhecer o haras que o atacante tem no interior de Pernambuco:

- Tenho um haras aqui perto, a 15 minutos daqui. Na próxima você dá um pulinho lá, fechou? – afirmou Kaio Jorge.

Gusttavo Lima é declarado torcedor do Cruzeiro e, recentemente, esteve presente na vitória da equipe sobre o Vila Nova, por 3 a 0, no Serra Dourada, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 22 de maio, quando se encontrou com o dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço.

No encontro com o atacante do Cruzeiro, o cantor elogiou a boa fase de Kaio Jorge na temporada:

- Valeu pelo presente irmão e meus parabéns pela temporada incrível. Bom demais ver um pernambucano roubando a cena. Você é f… - disse Gusttavo Lima.

Reapresentação de Kaio Jorge na Toca da Raposa será nesta sexta-feira (27)

O atacante Kaio Jorge curte os últimos dias de férias. Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa nesta sexta-feira (27) e iniciam os treinamentos para a maratona de jogos nos próximos dois meses.

O Cruzeiro disputa a Vitória Cup no início de julho, com jogos contra o Defensa y Justicia, no dia 3, e contra o Banfield, dia 6, em Cariacica (ES). Pelo Brasileiro, a Raposa volta a jogar dia 13, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. A equipe está na vice-liderança, com 24 pontos, atrás do Flamengo no saldo de gols.